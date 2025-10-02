Language
    रेलवे ग्रुप बी 70 प्रतिशत चयन की साक्षात्कार परीक्षा निरस्त, लग रहा था यह आरोप

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:46 AM (IST)

    गोरखपुर में सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रुप बी की 70 प्रतिशत चयन परीक्षा का साक्षात्कार रेलवे प्रशासन ने रद्द कर दिया। सुबह परीक्षा हुई और शाम को निरस्त करने का आदेश जारी किया गया। आरोप है कि साक्षात्कार पैनल में शामिल एक अतिरिक्त अधिकारी जिनका स्थानांतरण हो चुका है अनियमित रूप से सवाल पूछ रहे थे। अब पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे प्रशासन ने 30 सितंबर को आयोजित सहायक कार्मिक अधिकारी (सकाधि) ग्रुप बी 70 प्रतिशत चयन की साक्षात्कार परीक्षा (इंटरव्यू) को निरस्त कर दिया है। सुबह के समय परीक्षा हुई और शाम को पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय के उप मुख्य कार्मिक अधिकारी वीके द्विवेदी ने साक्षात्कार परीक्षा को अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।

    साथ ही कहा है कि साक्षात्कार परीक्षा की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अचानक साक्षात्कार परीक्षा निरस्त होना अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बन गया।

    आरोप है कि साक्षात्कार के पैनल में तीन विभागाध्यक्षों के साथ कार्मिक विभाग के एक अतिरिक्त अधिकारी भी बैठे थे। नियमों से परे कार्मिक विभाग के अतिरिक्त अधिकारी ही सभी परीक्षार्थियों से सवाल कर रहे थे। जबकि, अतिरिक्त अधिकारी का छह माह पहले ही स्थानांतरण हो चुका है। अभी तक उन्हें यहां से रिलीव नहीं किया गया है। उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच भी चल रही है।

    साक्षात्कार में अनियमितता का मामला जब प्रकाश में आया तो कार्मिक विभाग की सांसें फूल गईं। आनन-फानन साक्षात्कार परीक्षा को ही निरस्त कर दिया गया। अब तो सकाधि ग्रुप बी 70 प्रतिशत चयन परीक्षा पर ही सवाल उठने लगे हैं। 18 मई 2025 को लिखित परीक्षा हुई थी।