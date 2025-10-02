रेलवे ग्रुप बी 70 प्रतिशत चयन की साक्षात्कार परीक्षा निरस्त, लग रहा था यह आरोप

गोरखपुर में सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रुप बी की 70 प्रतिशत चयन परीक्षा का साक्षात्कार रेलवे प्रशासन ने रद्द कर दिया। सुबह परीक्षा हुई और शाम को निरस्त करने का आदेश जारी किया गया। आरोप है कि साक्षात्कार पैनल में शामिल एक अतिरिक्त अधिकारी जिनका स्थानांतरण हो चुका है अनियमित रूप से सवाल पूछ रहे थे। अब पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे प्रशासन ने 30 सितंबर को आयोजित सहायक कार्मिक अधिकारी (सकाधि) ग्रुप बी 70 प्रतिशत चयन की साक्षात्कार परीक्षा (इंटरव्यू) को निरस्त कर दिया है। सुबह के समय परीक्षा हुई और शाम को पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय के उप मुख्य कार्मिक अधिकारी वीके द्विवेदी ने साक्षात्कार परीक्षा को अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।

