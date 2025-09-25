Language
    गोरखपुर में छुट्टी न मिलने से नाराज नर्सिंग छात्रा पांचवीं मंजिल पर चढ़ी, पुलिस ने बचाई जान

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:32 AM (IST)

    गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक नर्सिंग छात्रा ने छुट्टी न मिलने पर आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की। पुलिस ने उसे बाल रोग विभाग की पांचवीं मंजिल से सुरक्षित बचाया। कॉलेज प्रशासन ने छात्रा को हॉस्टल में रखने से इनकार कर दिया जिसके बाद वह अपने पिता के साथ घर लौट गई। छात्रा बीएससी नर्सिंग सातवें सेमेस्टर की छात्रा है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल काॅलेज परिसर स्थित नर्सिंग कालेज की बीएससी नर्सिंग की एक छात्रा ने छुट्टी न मिलने से नाराज होकर आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास किया। वह बाल रोग विभाग की पांचवीं मंजिल पर जाकर बैठ गई थी। छह घंटे की मशक्कत के बाद गुलरिहा पुलिस ने छात्रा को सकुशल बरामद कर काॅलेज प्रशासन को सौंप दिया।

    घटना सोमवार की है। बुधवार को छात्रा के पिता मेरठ से मेडिकल काॅलेज पहुंचे, लेकिन काॅलेज प्रशासन ने छात्रा को हाॅस्टल में रखने से इनकार कर दिया और उन्हें सुपुर्द कर दिया। छात्रा अब अपने पिता के साथ घर लौट चुकी है।

    मेरठ जिले की रहने वाली छात्रा बीआरडी मेडिकल काॅलेज में बीएससी नर्सिंग सातवें सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही है। सोमवार को परीक्षा समाप्त होने के बाद कालेज की ओर से तीन अक्टूबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था।

    छात्रा ने मंगलवार सुबह घर जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराया था और शाम करीब चार बजे विभाग में छुट्टी की स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन छुट्टी न मिलने पर वह नाराज होकर मोबाइल फोन पटकते हुए कहीं चली गई।

    कॉलेज प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गुलरिहा पुलिस को सूचना दी। जांच में जुटी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि छात्राएं जिस अस्थायी हास्टल में रह रही हैं, वहां सीसी कैमरा और महिला वार्डन की व्यवस्था नहीं है।

    पुलिस ने मेडिकल कॉलेज परिसर और आसपास लगे सीसी कैमरे के फुटेज खंगाले, लेकिन छात्रा के बाहर जाने का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने छात्रा के करीबियों से पूछताछ शुरू की और एक सहपाठी को चौकी पर बैठाया।

    जब छात्रा को इसकी जानकारी मिली तो उसने उसी के मोबाइल पर फोन कर बताया कि वह बाल रोग विभाग की पांचवीं मंजिल पर है। पुलिस टीम सादे कपड़ों में सहपाठी को लेकर मौके पर पहुंची और छात्रा को समझा-बुझाकर नीचे उतारा। पुलिस को छात्रा की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसे कालेज प्रशासन को सौंप दिया गया।

    इस संबंध में नर्सिंग कालेज की प्रधानाचार्य अल्का सक्सेना ने बताया कि तीन अक्टूबर तक अवकाश है। सभी छात्राओं की तरह यह भी घर गई है। हॉस्टल में रखा जाएगा या नहीं इसका निर्णय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य समीक्षा बैठक में करेंगे।