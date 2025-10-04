बीमा क्लेम का झांसा देकर ठगों ने बिछाया जाल, एक झटके में उड़ाए 17.40 लाख रुपये
गोरखपुर में साइबर ठगों ने बीमा क्लेम का लालच देकर एक व्यक्ति से 17.40 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने खुद को बीमा लोकपाल और इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी बताकर क्लेम दिलाने का वादा किया। पीड़ित ने किश्तों में पैसे भेजे लेकिन क्लेम नहीं मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीमा क्लेम का लालच देकर साइबर ठगों ने गोरखपुर के अलहदादपुर रायगंज बनकटी चक निवासी गौरव गुप्ता से 17 लाख 40 हजार रुपये ठग लिए। आरोपितों ने खुद को बीमा लोकपाल और इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी बताकर गौरव को झांसे में लिया और तीन गुना क्लेम दिलाने का भरोसा दिलाया। पीड़ित के होश तब उड़े जब क्लेम टालमटोल होने लगा और मोबाइल नंबर बंद हो गए।
गौरव गुप्ता प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और उनका पीएनबी जुबिली रोड शाखा में बचत खाता है। गौरव ने पुलिस को बताया कि बीते 30 जुलाई को उनके मोबाइल पर शक्ति मुकुंद नामक व्यक्ति का कॉल आया।
उसने खुद को बीमा लोकपाल का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनकी सात बीमा पालिसियों में से पांच पर क्लेम बनता है और कुल 38.93 लाख रुपये मिलने वाले हैं। इसी बीच कुछ दिनों बाद रवि शुक्ला नामक युवक ने संपर्क कर खुद को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का कर्मचारी बताया। उसने दावा किया कि क्लेम की पूरी प्रक्रिया उसी के जरिए पूरी होगी।
इसके बाद 27 अगस्त से 25 सितंबर के बीच अलग-अलग किस्तों में गौरव से कुल 17,40,928 रुपये ठग लिए गए। रकम यूपीआइ के जरिए बैंक आफ इंडिया के खाते में भेजी गई। ठगों का कहना था कि प्रक्रिया शुल्क और टैक्स जमा करने के बाद उन्हें लगभग 39 लाख रुपये क्लेम के रूप में मिल जाएंगे।
जब रकम लगातार जमा कराने के बाद भी क्लेम की राशि नहीं मिली और दोनों कालर टालमटोल करने लगे, तब गौरव को धोखाधड़ी का अहसास हुआ। उन्होंने तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल और साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई।
एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।काल डिटेल और बैंक खातों की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।
