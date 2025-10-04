Language
    Gorakhpur News: महिलाओं से करता था अश्लील हरकतें, पुलिया की आड़ से शेरनी दस्ते ने दबोचा

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:13 AM (IST)

    पीपीगंज में मछरिहा मार्ग पर पुलिया के पास महिलाओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने महिला शक्ति और शेरनी दस्ता टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की। आरोपित युवक राह चलती महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां करता था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, पीपीगंज। मछरिहा मार्ग स्थित पुलिया पर महिलाओं और युवतियों के साथ अश्लील हरकतें और अभद्र इशारे करना एक युवक को महंगा पड़ गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पीपीगंज पुलिस ने महिला शक्ति और शेरनी दस्ता टीम के साथ मिलकर युवक को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपित युवक की पहचान महराजगंज के पनियरा थाना के बरगदवा निवासी चंदन के रूप में हुई। आरोपित युवक प्रतिदिन मछलियां के पास स्थित पुलिया पर बैठकर राह चलती महिलाओं और लड़कियों पर गंदी नजर रखता था। व

    ह उन्हें देखकर अभद्र इशारे करता और अश्लील टिप्पणियां करता था। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने पीपीगंज थाने में की थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला शक्ति टीम, शेरनी दस्ता और हल्का प्रभारी को कार्रवाई का जिम्मा सौंपा।

    सादे कपड़ों में दो दिन तक पुलिया के पास निगरानी की गई। बुधवार को युवक एक बार फिर अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया। पीपीगंज पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की है।

    इस पूरी कार्रवाई में एसआई राजकुमार, महिला आरक्षी रितु कश्यप, अनीषा यादव और आरक्षी विनोद कुमार शामिल रहे। थाना प्रभारी प्रभु दयाल सिंह ने बताया कि इस तरह की गतिविधियों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियमित निगरानी की जा रही है।