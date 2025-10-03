Language
    गोरखपुर में दर्दनाक हादसा: मकान का छज्जा गिरने से युवक की मौत, चचेरा भाई घायल

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:38 AM (IST)

    गोरखपुर के चिलुआताल में एक दुखद घटना घटी जहाँ विशुनपुर गाँव में मकान का छज्जा गिरने से 19 वर्षीय सनी कुमार की मृत्यु हो गई और उसका चचेरा भाई सागर चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया। सनी जो चार बहनों का इकलौता भाई था की मौत से परिवार में मातम छा गया है। घायल सागर का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    गोरखपुर में हादसे के बाद जुटी भीड़। जागरण

    - चिलुआताल के विशुनपुर गांव में गुरुवार को हुआ हादसा, बीआरडी में चल रहा घायल का उपचार

    - चार बहनों में अकेला भाई था सनी कुमार, परिवार में पसरा मातम

    संवाद सूत्र, चिलुआताल (गोरखपुर)। विशुनपुर गांव के सप्टहिया टोले में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। मकान का छज्जा गिरने से 19 वर्षीय सनी कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई सागर चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गांव में मातम छा गया।

    सुबह करीब 11 बजे जगदीश चौहान का 19 वर्षीय बेटा सनी कुमार अपने चचेरे भाई सागर चौहान पुत्र स्व. नगीना चौहान के साथ घर की सीढ़ी पर बैठा था। तभी अचानक मकान का छज्जा टूटकर उनके ऊपर गिर गया।आवाज सुनकर परिजन और पड़ोसी दौड़े तो दोनों मलबे के नीचे दबे थे।

    फाइल फोटो - सनी कुमार

    ग्रामीणों की मदद से किसी तरह दोनों को बाहर निकाला गया और आनन-फानन में बालापार स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ अस्पताल ले जाया गया। वहां से दोनों को मेडिकल कालेज रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने सनी को मृत घोषित कर दिया जबकि सागर का उपचार जारी है। उसका पैर फैक्चर हो गया है और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटें आई हैं।

    इंटर में पढ़ने वाला सनी कुमार चार बहनों का इकलौता भाई था और भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर था। उसके पिता जगदीश नकहा स्टेशन पर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सनी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पिता अपने इकलौते बेटे को खोकर बेसुध हैं।