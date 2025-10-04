भीड़ को सहेजने के लिए गोरखपुर जंक्शन पर बनेंगे पांच होल्डिंग एरिया, 15 अक्टूबर तक लगा दिए जाएंगे टेंट

दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन गोरखपुर जंक्शन पर पांच होल्डिंग एरिया बनाएगा। इन क्षेत्रों में यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी विश्राम और शौचालय जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे प्रशासन ने 15 अक्टूबर तक इन क्षेत्रों को तैयार करने का लक्ष्य रखा है। यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए सेवा सुधार समूह को भी सक्रिय किया गया है जो नियमित निरीक्षण करेगा।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली और छठ पर्व पर गोरखपुर जंक्शन पर उमड़ने वाली भीड़ को सहेजने के लिए रेलवे प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। यात्रियों की प्रतीक्षा के लिए जंक्शन पर पांच होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। होल्डिंग एरिया में यात्रियों को विश्राम के लिए ट्रेनों की अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही प्रसाधन केंद्र की भी व्यवस्था उपलब्ध होगी। रेलवे प्रशासन ने 15 अक्टूबर तक होल्डिंग एरिया तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

दरअसल, दीपावली और छठ पर्व में पूर्वांचल और बिहार से बड़ी संख्या में लोग गोरखपुर जंक्शन से आवागमन करते हैं। प्रतिदिन एक लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही होती है। दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं बचती। स्टेशन पर भी विश्राम के लिए जगह नहीं मिलती। गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास के चलते प्रतीक्षालय, भवन और प्लेटफार्म टूट रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों का इंतजार करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

यही नहीं, रेलवे प्रशासन गोरखपुर जंक्शन पर यात्री सुविधाओं का भी विस्तार करेगा। यात्री सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए रेलवे प्रशासन ने ''''सेवा सुधार समूह'''' को भी सक्रिय कर दिया है। ''''सेवा सुधार समूह'''' में परिचालन, वाणिज्य, विद्युत, यांत्रिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के सुपरवाइजर स्तर के रेलकर्मी शामिल होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी यात्री सुविधाओं की निगरानी करनी होगी। इधर, पिछले कुछ वर्षों में ''''सेवा सुधार समूह'''' निष्क्रिय हो गया था।