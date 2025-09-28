Language
    मुंबई, अहमदाबाद के व्यापारियों को भाई गोरखपुर की टेराकोटा ज्वेलरी, मिलने लगा ऑर्डर

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:34 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो गोरखपुर के उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। उन्हें विभिन्न राज्यों के व्यापारियों से ऑर्डर मिले हैं। सिद्धि बुटिक एंड फ्रैबिक्स समेत कई स्टॉलों पर विदेशी खरीदार भी पहुंचे। उपायुक्त उद्योग गौरव मिश्रा ने बताया कि गोरखपुर से कुल 11 स्टॉल लगाए गए थे। यह ट्रेड शो 29 सितंबर को संपन्न होगा।

    ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में गोरखपुर की उद्यमी का स्टाल

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो गोरक्षनगरी के उद्यमियों के लिए नए अवसर भी लेकर आया है। 29 सितंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम में गोरखपुर के उद्यमियों को न सिर्फ कई प्रदेशों के व्यापारियों से आर्डर मिले हैं, बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा भी इन उत्पादों के प्रति रुचि दिखाई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस ट्रेड शो में गोरखपुर के एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सिद्धि बुटिक एंड फ्रैबिक्स के स्टाल पर शनिवार को कई विदेशी व्यापारी भी पहुंचे। कंपनी की निदेशक रुचि सहगल ने कहा कि यह ट्रेड शो पहचान बनाने में काफी बेहतर साबित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने के संबंध में जानकारी मिली है।

    गिफ्ट सिटी के कमलेश तिवारी ने कहा कि स्टाल पर विदेश के भी बायर पहुंचे। उन्होंने उत्पादों की जानकारी ली। कानपुर समेत देश के कुछ अन्य राज्यों के व्यापारियों ने हमसे संपर्क किया, जो व्यापार के लिए आनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हैं। अतरंगी कलाकारी की दीपिका सिंह ने कहा कि यह ट्रेड शो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में काफी मददगार साबित हुआ है।

    मुंबई और अहमदाबाद से दो थोक आर्डर प्राप्त हुए हैं। उपायुक्त उद्योग गौरव मिश्रा ने बताया कि ट्रेड शो में रुचि सहगल के सिद्धि बुटिक एवं फैब्रिक्स, कल्याणी कीर्ति सिंह के अंंशिमा टेराकोटा एंड हैंडीक्राफ्ट, वीरसेन सिंह के उषा फोम, कमलेश तिवारी के गिफ्ट सिटी, रमाशंकर शुक्ला के सद्गुरु फैशन, दीपिका सिंह के अतरंगी कलाकारी समेत कुल 11 स्टाल लगाए गए हैं। ट्रेड शो 29 सितंबर को संपन्न होगा। ट्रेड शो में गोरखपुर की मजबूत उपस्थिति रही है।