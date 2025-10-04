Language
    दीवाली से पहले सभी जिलों में लगेगी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की प्रदर्शनी, CM योगी ने दिया आश्वासन

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में दिवाली से पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित होगी। गोरखपुर में टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट की बिक्री पर जोर रहेगा। गारमेंट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। उद्यमियों ने सामाजिक उत्तरदायित्व की पहल भी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की राह पर है।

    चैंबर आफ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी जानकारी

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रदेश के सभी 75 जिलों में दीवाली से पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) के साथ स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित होगी। इसमें न केवल उत्पादों की बिक्री होगी, बल्कि उनकी ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में चैंबर आफ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी साझा की।

    चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह और पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल के नेतृत्व में पहुंचे उद्यमियों ने गोरखपुर में एक बड़ी प्रदर्शनी लगाने की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार पहले से ही दीवाली से पूर्व हर जिले में प्रदर्शनी आयोजित करने जा रही है। गोरखपुर में विशेष रूप से टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट की बिक्री पर जोर रहेगा।

    बैठक में गारमेंट पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री को लेकर भी चर्चा हुई। पूर्व अध्यक्ष विष्णु अजीत सरिया ने बताया कि गारमेंट सेक्टर रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। गोरखपुर में आकाश यादव और अशोक दास जैसे उद्यमियों ने रेडीमेड गारमेंट यूनिट स्थापित कर क्षेत्र को नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि गारमेंट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी।

    यह भी पढ़ें- भीड़ को सहेजने के लिए गोरखपुर जंक्शन पर बनेंगे पांच होल्डिंग एरिया, 15 अक्टूबर तक लगा दिए जाएंगे टेंट

    इस दौरान उद्यमियों ने सामाजिक उत्तरदायित्व की पहल भी साझा की। एसडी इंटरनेशनल के एमडी विनय अग्रवाल ने जरूरतमंदों के लिए नि:शुल्क फूड वैन संचालित करने की योजना बताई, वहीं गीडा में फोम और मैट्रेस यूनिट संचालित करने वाले वीरसेन सिंह ने 1000 रजाई वितरित करने की जानकारी दी।

    बैठक के अंत में मुरादाबाद के प्रमुख उद्योगपति सौरो जैन ने मुख्यमंत्री को शाल भेंटकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था के चलते उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की तेज राह पर है और आने वाले समय में स्थानीय उत्पाद वैश्विक पहचान हासिल करेंगे।