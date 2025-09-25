Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gorakhpur News: सहजनवा तहसील परिसर में लगी आग, तीन बाइकें जलकर खाक

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:20 PM (IST)

    गोरखपुर के सहजनवा तहसील परिसर में गुरुवार को आग लगने से तीन बाइकें जल गईं। टीन शेड में खड़ी बाइकें अचानक आग की चपेट में आ गईं जिससे अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।

    prefferd source google
    Hero Image
    तहसील परिसर के टिनशेड में लगी आग।

    जागरण संवाददाता, सहजनवा। सहजनवा तहसील परिसर में गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब टीन शेड में खड़ी तीन बाइकें अचानक आग की चपेट में आ गईं। धुआं उठते ही वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिवक्ताओं में भगदड़ मच गई। कई लोग अपनी बाइकें समय रहते हटा ले गए लेकिन तीन बाइकें पूरी तरह जल गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, दो बाइक तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और एक बाइक तहसील कर्मचारी सनी कुमार की थी। आग की सूचना पर एसडीएम केशरी नंदन तिवारी, सीओ गीडा अरुण कुमार एस, तहसीलदार आर.के. कन्नौजिया, नायब तहसीलदार दुर्गेश चौरसिया और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। करीब एक घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया।

    अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। तहसील परिसर के अधिवक्ता भवन में फायर सिस्टम तो लगा था, लेकिन हादसे के समय बेअसर रहा।

    यह भी पढ़ें- यूपी के जिले में अफवाह और शक में छह युवकों को पकड़कर ग्रामीणों ने पीटा, दहशत में गुजर रही रात

    अधिवक्ताओं ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि यदि सिस्टम सही से काम करता तो नुकसान टाला जा सकता था। प्रशासन ने फायर सिस्टम की तकनीकी जांच कराने का आश्वासन दिया है।