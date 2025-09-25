Gorakhpur News: सहजनवा तहसील परिसर में लगी आग, तीन बाइकें जलकर खाक
गोरखपुर के सहजनवा तहसील परिसर में गुरुवार को आग लगने से तीन बाइकें जल गईं। टीन शेड में खड़ी बाइकें अचानक आग की चपेट में आ गईं जिससे अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
जागरण संवाददाता, सहजनवा। सहजनवा तहसील परिसर में गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब टीन शेड में खड़ी तीन बाइकें अचानक आग की चपेट में आ गईं। धुआं उठते ही वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिवक्ताओं में भगदड़ मच गई। कई लोग अपनी बाइकें समय रहते हटा ले गए लेकिन तीन बाइकें पूरी तरह जल गईं।
जानकारी के अनुसार, दो बाइक तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और एक बाइक तहसील कर्मचारी सनी कुमार की थी। आग की सूचना पर एसडीएम केशरी नंदन तिवारी, सीओ गीडा अरुण कुमार एस, तहसीलदार आर.के. कन्नौजिया, नायब तहसीलदार दुर्गेश चौरसिया और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। करीब एक घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया।
अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। तहसील परिसर के अधिवक्ता भवन में फायर सिस्टम तो लगा था, लेकिन हादसे के समय बेअसर रहा।
अधिवक्ताओं ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि यदि सिस्टम सही से काम करता तो नुकसान टाला जा सकता था। प्रशासन ने फायर सिस्टम की तकनीकी जांच कराने का आश्वासन दिया है।
