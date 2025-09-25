Gorakhpur News: सहजनवा तहसील परिसर में लगी आग, तीन बाइकें जलकर खाक

गोरखपुर के सहजनवा तहसील परिसर में गुरुवार को आग लगने से तीन बाइकें जल गईं। टीन शेड में खड़ी बाइकें अचानक आग की चपेट में आ गईं जिससे अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।

जागरण संवाददाता, सहजनवा। सहजनवा तहसील परिसर में गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब टीन शेड में खड़ी तीन बाइकें अचानक आग की चपेट में आ गईं। धुआं उठते ही वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिवक्ताओं में भगदड़ मच गई। कई लोग अपनी बाइकें समय रहते हटा ले गए लेकिन तीन बाइकें पूरी तरह जल गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, दो बाइक तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और एक बाइक तहसील कर्मचारी सनी कुमार की थी। आग की सूचना पर एसडीएम केशरी नंदन तिवारी, सीओ गीडा अरुण कुमार एस, तहसीलदार आर.के. कन्नौजिया, नायब तहसीलदार दुर्गेश चौरसिया और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। करीब एक घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया।