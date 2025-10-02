Dussehra 2025: दशहरा में ऑटोमोबाइल बाजार गुलजार, गोरखपुर में रिकॉर्ड वाहनों की हुई बिक्री
गोरखपुर में शारदीय नवरात्र के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर में रौनक रही। अष्टमी और नवमी को शुभ मानते हुए लोगों ने खूब वाहन खरीदे। दो दिनों में 700 दोपहिया और 300 चार पहिया वाहन बिके। डीलरों का कहना है कि त्योहारी सीजन के चलते बिक्री में वृद्धि हुई है और धनतेरस के लिए भी प्री-बुकिंग शुरू हो गई है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शारदीय नवरात्र में इस बार आटोमोबाइल सेक्टर भी पूरे उत्साह के साथ त्योहारी रौनक में शामिल है। परंपरागत रूप से अष्टमी व नवमी को शुभ माना जाता है और इस दिन वाहन खरीदने की परंपरा रही है। ऐसे में इस बार जीएसटी की संशोधित दरों व त्योहार के मद्देनजर दो दिनों में एक हजार लोग विभिन्न मंदिरों में पूजन-अर्चन के बाद गाड़ियां घर ले गए। इनमें 700 दो पहिया तो 300 चार पहिया वाहन शामिल हैं।
शहर में विभिन्न शोरूमों से मंगलवार व बुधवार को डिलीवरी के लिए ग्राहकों की खूब भीड़ रही। मोहद्दीपुर स्थित दा पहिया व चार पहिया वाहनों के शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रही। जबकि मेडिकल रोड स्थित वाहनों के शो-रूम पर भी ग्राहकों का खासा रुझान देखने को मिला।
ऑटोमोबाइल कारोबारियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में बिक्री का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। त्योहारी सीजन ने इस रफ्तार को और बढ़ा दिया है। इस बार गोरखपुर में खासतौर पर दोपहिया वाहनों की मांग सबसे अधिक है, जबकि एसयूवी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बुकिंग भी उत्साहजनक है।
शोरूम संचालकों का कहना है कि नवमी के दिन गाड़ियों की डिलीवरी लेना ग्राहकों के लिए शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि अधिकांश परिवार अपने वाहन की डिलीवरी नवमी पर लेना पसंद करते हैं। त्योहारी माहौल और बाजार की रौनक के बीच साफ दिख रहा है कि आटोमोबाइल सेक्टर ने रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले धनतेरस व दीपावली में भी इसमें और तेजी देखने को मिलेगी।
पहली बार नवरात्र में इस बार इतना अच्छा कारोबार हुआ है। दो दिनों में करीब सात सौ दो पहिया वाहनों की बिक्री हुई है। अब तो धनतरेस के लिए भी लोगों ने प्री-बुकिंग करानी शुरू कर दी है। शहर के विभिन्न शो-रूम में प्रतिदिन 30-40 वाहनाें की प्री-बुकिंग हो रही है। इस बार वाहनों की अच्छी बिक्री होने से आटोमोबाइल सेक्टर में बूम देखा रहा है।
-नितिन मातनहेलिया, डीपी मोटर्स
सिर्फ अष्टमी व नवमी को दो दिनों में 300 वाहन लोग अपने घर ले गए हैं। इस बार जीएसटी की छूट के लाभ वाहनों के साथ एसेसरीज भी भी दिया जा रहा है, जिससे वाहनों की खरीदारी में लोग अधिक रुचि दिखा रहे हैं। कंपनी की ओर भी ग्राहकों को आकर्षक स्कीम मिल रही है, जिससे काफी कम कीमत पर लोगों को हम वाहन उपलब्ध कराने में सफल हो रहे हैं। धनतरेस पर प्री-बुकिंग वाले ग्राहकों को समय गाड़ियां उपलब्ध कराने के लिए अभी से ही कंपनी को आर्डर दे दिए गए हैं।
-अभिषेक अग्रवाल, निदेशक, आर्बिट
