Dussehra 2025: दशहरा में ऑटोमोबाइल बाजार गुलजार, गोरखपुर में रिकॉर्ड वाहनों की हुई बिक्री

गोरखपुर में शारदीय नवरात्र के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर में रौनक रही। अष्टमी और नवमी को शुभ मानते हुए लोगों ने खूब वाहन खरीदे। दो दिनों में 700 दोपहिया और 300 चार पहिया वाहन बिके। डीलरों का कहना है कि त्योहारी सीजन के चलते बिक्री में वृद्धि हुई है और धनतेरस के लिए भी प्री-बुकिंग शुरू हो गई है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शारदीय नवरात्र में इस बार आटोमोबाइल सेक्टर भी पूरे उत्साह के साथ त्योहारी रौनक में शामिल है। परंपरागत रूप से अष्टमी व नवमी को शुभ माना जाता है और इस दिन वाहन खरीदने की परंपरा रही है। ऐसे में इस बार जीएसटी की संशोधित दरों व त्योहार के मद्देनजर दो दिनों में एक हजार लोग विभिन्न मंदिरों में पूजन-अर्चन के बाद गाड़ियां घर ले गए। इनमें 700 दो पहिया तो 300 चार पहिया वाहन शामिल हैं।

शहर में विभिन्न शोरूमों से मंगलवार व बुधवार को डिलीवरी के लिए ग्राहकों की खूब भीड़ रही। मोहद्दीपुर स्थित दा पहिया व चार पहिया वाहनों के शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रही। जबकि मेडिकल रोड स्थित वाहनों के शो-रूम पर भी ग्राहकों का खासा रुझान देखने को मिला।

ऑटोमोबाइल कारोबारियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में बिक्री का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। त्योहारी सीजन ने इस रफ्तार को और बढ़ा दिया है। इस बार गोरखपुर में खासतौर पर दोपहिया वाहनों की मांग सबसे अधिक है, जबकि एसयूवी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बुकिंग भी उत्साहजनक है।