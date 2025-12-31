New Year Traffic Diversion: गोरखपुर में एक जनवरी को गोरखनाथ मंदिर और नौकायन की तरफ नहीं जाएंगे वाहन, यहां देखें पूरा डायवर्जन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नए वर्ष पर शहर में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात विभाग ने मार्ग परिवर्तन जारी किया है। एक जनवरी को गोरखनाथ मंदिर और नौकायन की तरफ कोई वाहन नहीं जाएंगे। इसके अलावा अन्य मंदिर व पर्यटन स्थल को भी लेकर परिवर्तन किया गया है।

एसपी यातायात राजकुमार पाण्डेय ने कहा कि यह परिवर्तन सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा। वाहनों की पार्किंग के लिए अलग-अलग जगहों पर व्यवस्था की गई है। एसपी यातायात ने बताया कि मंदिर की तरफ सिर्फ पर्यटक और श्रद्धालु के ही वाहन जाएंगे। रूट डायवर्जन का पालन सख्ती से कराया जाएगा। इसके लिए स्थानीय थाना और यातायात पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।



गोरखनाथ मंदिर के यातायात परिवर्तन

यातायात तिराहा से गोरखनाथ मंदिर की तरफ जाने वाली कमर्शियल लोडर वाहन एवं रोडवेज की बसे, मोहद्दीपुर, कौवाबाग, असुरन, खजांची चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगी।

ऑटो और ई-रिक्शा धर्मशाला तिराहा से होते हुए गोयल गली, जेपी हास्पिटल से आवश्यकतानुसार दुर्गाबाड़ी, सूरजकुंड, अधियारी बाग, रसूलपुर, कौड़यहवा होते हुए गंतव्य को भेजा जाएगा।

बरगदवा से गोरखनाथ मंदिर आने वाले कामर्शियल लोडर वाहन एवं रोडवेज की बसें व अन्य भारी वाहन स्पोट्र्स कालेज चौराहे की तरफ भेजा जाएगा, जो नकहा ओवरब्रिज, स्पोट्र्स कालेज से खजांची चौराहा, असुरन चौराहा होते हुए जाएंगे।

गोरखनाथ मंदिर गेट से ओवरब्रिज की ओर जाने वाले आटो व ई-रिक्शा को थाने के पीछे से हुमायूंपुर चौराहा, तरंग ओवर ब्रिज, गंगेज चाैराहा होते हुए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग व्यवस्था

गोरखनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए, खजांची, स्पोटर्स कालेज एव शाहपुर की तरफ से आने वाले दो पहिया व चार पहिया के लिए नथमलपुर बागीचा में पार्किंग की व्यवस्था है।

धर्मशाला की तरफ से जाने वाले वाहनों के लिए आरपीएफ ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था है।

बरगदवा की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए मेवालाल गुरुकुल विद्यालय में वाहन खड़े होंगे।

धर्मशाला की तरफ जाने वाले पर्यटकों की बसों के लिए भगवती महाविद्यालय में पार्किंग की व्यवस्था है। नौकायन पर यातायात परिवर्तन

पैडलेगंज से आटो, ई-रिक्शा व अन्य कमर्शियल वाहनों को देवरिया बाइपास, तारामंडल होते हुए जाएंगे। वहीं देवरिया, खोराबार बाईपास, चिड़ियाघर, हनुमान मंदिर, नौकायन पावर हाउस तिराहा से आने वाले वाहन तारामंडल, देवरिया बाईपास से अपने गंतव्य को जाएंगे। पार्किंग के लिए यहां हुई व्यवस्था

पैडलेगंज की तरफ से जाने वाले दो और चार पहिया वाहनों के लिए बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सामने चारो तरफ और चंपा देवी पार्क में पार्किंग की व्यवस्था है। वहीं सर्किट हाउस के बगल में दो पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

देवरिया बाईपास की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए ताल बाजार के पिछले गेट से दो और चार पहिया वाहनों की पार्किंग होगी। चिड़ियाघर व नया सवेरा फेज दो के लिए

चिड़ियाघर और नया सवेरा में जुटने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में यातायात पुलिस तैनात रहेगी। साथ ही वाहनों की पार्किंग के लिए सहारा एस्टेट चौकी के पास और चिड़ियाघर मार्ग सर्विस लेन पर आटो और ई-रिक्शा खड़ा करने के लिए व्यवस्था की गई है। मोहद्दीपुर मार्ग पर भीड़ बढ़ने पर

मोहद्दीपुर और पैडलेगंज चौराहे पर भीड़ बढ़ने पर वाहनों को कूड़ाघाट से रानीडीहा, सिक्टौर, चिड़ियाघर होते हुए वाहनों को आगे भेजा जाएगा।

देवरिया मार्ग से आने वाले रोडवेज व अन्य भारी वाहन देवरिया बाईपास मार्ग से सिक्टौर, चिड़ियाघर होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। वहीं मोहद्दीपुर से कूड़ाघाट की तरफ जाने वाले रोडवेज की बसें पैडलेगंज से देवरिया बाईपास होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे।

कूड़ाघाट से मोहद्दीपुर की ओर आने वाले छोटे वाहनों को आरकेबीके के बगल से रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे।

ओरियन माल जाने वाले लोगों के वाहन सड़क पर नहीं खड़े होंगे। माल के बेसमेंट में सभी वाहनों की पार्किंग होगी। वहीं कैंट पुलिस ने शकुंतला हास्पिटल के बगल में खाली जमीन पर निश्शुल्क पार्किंग की व्यवस्था की है। यहां पर 500 वाहन खड़े हो सकते हैं। माल, चटोरी गली और रेल म्यूजियम के लिए यातायात व्यवस्था

सिटी माल के सामने भीड़ बढ़ने पर आटो और ई रिक्शा को अलग-अलग मार्गों से भेजा जाएगा। वहीं पार्किंग की व्यवस्था माल के बेसमेंट के साथ अर्बन हाट और जालान की खाली जमीन में की गई है। वहीं चटोरी गली में जाने वाले वाहनों की पार्किंग, वीनस स्टोर के पीछे, जीडीए टावर के बेसमेंट में और दिग्विजयनाथ पीजी कालेज की गली में दोनों पटरियों पर खड़े होंगे।

कैंट पुलिस ने निश्शुल्क पार्किंग स्थल का नोटिस चस्पा कर दिया है। रेल म्यूजियम जाने वाले लोगों के वाहनों के लिए जगदंबा शक्तिपीठ के बगल में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इन सभी जगहों पर स्थानीय थाने के साथ यातायात पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है।