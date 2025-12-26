गोरखपुर के गोलघर में नहीं भटकेंगे चालक, बदलेंगे संकेतक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोलघर में बहुमंजिली पार्किंग के संबंध में सूचना देने के लिए सही संकेतक लगवाए जाएंगे। बुधवार को दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित होने के बाद नगर निगम ने मामले को गंभीरता से लिया है।

इंदिरा बाल विहार तिराहे पर लगे संकेतक को साफ करा दिया गया है। उसकी जगह सही संकेतक लगाए जाएंगे, ताकि लोग आसानी से बहुमंजिली पार्किंग तक पहुंच सकें।

गोलघर में बनी बहुमंजिली पार्किंग में वाहन खड़े करने के लिए गोलघर में जगह- जगह संकेतक लगवाए गए थे। इंदिरा बाल विहार तिराहे पर गोलघर पुलिस चौकी के सामने लगा संकेतक आगंतुकों को गलत दिशा बता रहा था।

संकेतक पर अंग्रेजी में मल्टी लेवल पार्किंग लिखा था और नीचे छोटे अक्षरों में जलकल भवन दो सौ मीटर आगे दर्शाया गया था। तीर की दिशा चटोरी गली की ओर होने के कारण बाहर से आने वाले लोग एसबीआइ शाखा की ओर मुड़ जाते थे।