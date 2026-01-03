Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Gorakhpur Mahotsav 2026: स्थानीय उत्पाद, कलाकार और संस्कृति को मिलेगा महोत्सव में मंच, 11-13 जनवरी तक होगा मुख्य आयोजन

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:00 PM (IST)

    गोरखपुर महोत्सव 2026 की तैयारियों की समीक्षा आयुक्त अनिल ढींगरा ने की। यह महोत्सव 11-13 जनवरी 2026 तक चंपा देवी पार्क में पर्यटन, संस्कृति और इको टूरि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गोरखपुर महोत्सव 2026 की तैयारी अंतिम चरण में। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पर्यटन, संस्कृति और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11 से 13 जनवरी 2026 तक चंपा देवी पार्क में आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर कमिश्नर एवं गोरखपुर महोत्सव समिति के अध्यक्ष अनिल ढींगरा ने आयुक्त सभागार में समीक्षा की। बैठक में अब तक की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि शेष कार्य भी समयबद्ध, समन्वित और उच्च गुणवत्ता के साथ जल्द पूरे कर लिए जाएं।

    कमिश्नर ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव जनपद की सांस्कृतिक पहचान, पर्यटन क्षमता और स्थानीय उत्पादों के प्रचार का एक सशक्त मंच है। इसलिए महोत्सव की सभी व्यवस्थाएं, सुव्यवस्थित और आकर्षक हों। उन्होंने निर्देश दिया कि महोत्सव में लगाए जाने वाले स्टाल विषयवार हों और उनमें कृषि, शिल्प, हस्तकला तथा एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) से जुड़े उत्पादों की विविधता और विशिष्टता स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इससे आगंतुकों को जिले की समृद्ध परंपरा, कला और कौशल से रूबरू होने का अवसर मिलेगा।

    कमिश्नर ने महोत्सव के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया के साथ-साथ जनपद के प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रचार सामग्री का प्रभावी उपयोग किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन से जुड़ सकें। साथ ही महोत्सव स्थल पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    यह भी पढ़ें- अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 8 और 9 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू, 31 जनवरी तक करें आवेदन

    कमिश्नर ने यह भी कहा कि गोरखपुर महोत्सव की आत्मा स्थानीय प्रतिभाएं हैं। इसलिए गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के कलाकारों, लोकनृत्य, लोकगीत, नाट्य प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अधिक से अधिक मंच दिया जाए। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों को भी संतुलित रूप से शामिल किया जाए, ताकि महोत्सव का स्वरूप और अधिक आकर्षक बन सके।

    बैठक में डीएम दीपक मीणा ने कहा कि जिला प्रशासन महोत्सव के सफल आयोजन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर समय से तैयारियां पूरी की जाएंगी। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोंगरवाल ने नगर निगम से जुड़ी साफ-सफाई, सुंदरीकरण और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। वहीं जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने टैलेंट हंट कार्यक्रम समेत अपने विभाग की अन्य तैयारियों की प्रगति से अवगत कराया।