Gorakhpur Mahotsav 2026: स्थानीय उत्पाद, कलाकार और संस्कृति को मिलेगा महोत्सव में मंच, 11-13 जनवरी तक होगा मुख्य आयोजन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पर्यटन, संस्कृति और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11 से 13 जनवरी 2026 तक चंपा देवी पार्क में आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर कमिश्नर एवं गोरखपुर महोत्सव समिति के अध्यक्ष अनिल ढींगरा ने आयुक्त सभागार में समीक्षा की। बैठक में अब तक की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि शेष कार्य भी समयबद्ध, समन्वित और उच्च गुणवत्ता के साथ जल्द पूरे कर लिए जाएं।

कमिश्नर ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव जनपद की सांस्कृतिक पहचान, पर्यटन क्षमता और स्थानीय उत्पादों के प्रचार का एक सशक्त मंच है। इसलिए महोत्सव की सभी व्यवस्थाएं, सुव्यवस्थित और आकर्षक हों। उन्होंने निर्देश दिया कि महोत्सव में लगाए जाने वाले स्टाल विषयवार हों और उनमें कृषि, शिल्प, हस्तकला तथा एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) से जुड़े उत्पादों की विविधता और विशिष्टता स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इससे आगंतुकों को जिले की समृद्ध परंपरा, कला और कौशल से रूबरू होने का अवसर मिलेगा।

कमिश्नर ने महोत्सव के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया के साथ-साथ जनपद के प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रचार सामग्री का प्रभावी उपयोग किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन से जुड़ सकें। साथ ही महोत्सव स्थल पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।