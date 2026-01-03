Language
    अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 8 और 9 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू, 31 जनवरी तक करें आवेदन

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:53 AM (IST)

    कमिश्नर अनिल ढींगरा ने अटल आवासीय विद्यालय सहजनवां में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 8 और 9 में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्हों ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने आयुक्त सभागार में अटल आवासीय विद्यालय सहजनवां की मण्डल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 8 एवं 9 में प्रवेश से संबंधित नियमों और प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें।

    उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 8 एवं 9 में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आनलाइन एवं आफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जाए, जिससे किसी भी पात्र बच्चे को अवसर से वंचित न होना पड़े।

    कमिश्नर ने यह भी जानकारी दी कि श्रम विभाग में कम से कम तीन वर्ष से पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे कक्षा 6 एवं 9 में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोरोना काल के दौरान निराश्रित हुए बच्चे भी अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।