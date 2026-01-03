अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 8 और 9 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू, 31 जनवरी तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने आयुक्त सभागार में अटल आवासीय विद्यालय सहजनवां की मण्डल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 8 एवं 9 में प्रवेश से संबंधित नियमों और प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें।

उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 8 एवं 9 में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आनलाइन एवं आफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जाए, जिससे किसी भी पात्र बच्चे को अवसर से वंचित न होना पड़े।