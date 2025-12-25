Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में तेंदुआ दिखने की अफवाह, जांच में अन्य जानवरों के मिले पैरों का निशान

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:23 AM (IST)

    गोरखपुर में तेंदुआ दिखने की अफवाह से लोगों में दहशत फैल गई। वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है और मौके पर अन्य जानवरों के पैरों के निशान मिले हैं। तेंदुआ ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लोहियानगर वार्ड नंबर 36 में बुधवार को तेंदुआ दिखने की अफवाह से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च आपरेशन चलाया। हालांकि जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का वन्यजीव मौजूद नहीं है। मौके पर मिले पांव के निशान कुत्ते और बिल्ली के पाए गए। इसके बाद भी वन विभाग की टीम नियमानुसार 10 दिन तक क्षेत्र में गश्त करती रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वार्ड के शिव नगर कालोनी निवासी विजय गुप्ता ने दावा किया कि भोर में उनके घर के प्रथम तल के बरामदे में दो तेंदुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर वह घबरा गए और शोर मचाया। उनका कहना था कि शोर सुनते ही दोनों वन्यजीव ऊपरी मंजिल से कूदते हुए पास की छत पर भाग गए। डर के कारण उन्होंने तुरंत परिचितों को फोन किया।

    इसके बाद मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर आसपास तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान कुछ स्थानों पर जानवरों के पांव के निशान दिखाई दिए, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं हो सकी। आशंका के चलते मोहल्ले के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। डीएफओ विकास यादव के निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में सघन सर्च अभियान चलाया।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में भूमि दिलाने के नाम पर 13.90 लाख की ठगी, आरोपित गिरफ्तार

    सर्च के दौरान न तो कोई तेंदुआ मिला और न ही उसके होने के अन्य कोई प्रमाण मिले। डीएफओ ने बताया कि वन विभाग की टीम की जांच में लोगों द्वारा दिखाए गए पैर के निशान कुत्ते और बिल्ली के पैर जैसे मिले। जांच में तेंदुए की मौजूदगी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर लोगों को अफवाहों से बचने और सतर्क रहने के लिए जागरूक किया गया। एहतियात के तौर पर वन विभाग की टीम क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है।