गोरखपुर में तेंदुआ दिखने की अफवाह, जांच में अन्य जानवरों के मिले पैरों का निशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लोहियानगर वार्ड नंबर 36 में बुधवार को तेंदुआ दिखने की अफवाह से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च आपरेशन चलाया। हालांकि जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का वन्यजीव मौजूद नहीं है। मौके पर मिले पांव के निशान कुत्ते और बिल्ली के पाए गए। इसके बाद भी वन विभाग की टीम नियमानुसार 10 दिन तक क्षेत्र में गश्त करती रहेगी।

वार्ड के शिव नगर कालोनी निवासी विजय गुप्ता ने दावा किया कि भोर में उनके घर के प्रथम तल के बरामदे में दो तेंदुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर वह घबरा गए और शोर मचाया। उनका कहना था कि शोर सुनते ही दोनों वन्यजीव ऊपरी मंजिल से कूदते हुए पास की छत पर भाग गए। डर के कारण उन्होंने तुरंत परिचितों को फोन किया।

इसके बाद मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर आसपास तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान कुछ स्थानों पर जानवरों के पांव के निशान दिखाई दिए, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं हो सकी। आशंका के चलते मोहल्ले के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। डीएफओ विकास यादव के निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में सघन सर्च अभियान चलाया।