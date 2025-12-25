Language
    गोरखपुर में भूमि दिलाने के नाम पर 13.90 लाख की ठगी, आरोपित गिरफ्तार

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:20 AM (IST)

    गोरखपुर में भूमि दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 13.90 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भूमि दिलाने के नाम पर 13.90 लाख रुपये की ठगी करने वाला आरोपित गिरफ्तार हो गया। फर्जी दस्तावेज तैयार कर आरोपित ने पीड़ित को झांसे में लेकर ठगी की थी। धोखाधड़ी का केस दर्ज कर पुलिस कोनी निवासी आरोपित सुधीर कुमार पांडेय को उसके घर से दबोच लिया। पूछताछ के बाद बुधवार को न्यायालय में पेश करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया।

    सीओ कैंट योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कोनी निवासी सुजीत बाबू राम पाण्डेय को भूमि की आवश्यकता थी। इसी दौरान उनके परिचित सुधीर पाण्डेय ने उन्हें कोनी क्षेत्र में स्थित एक भूमि दिखाई, जो अजय शर्मा और संजय शर्मा के नाम पर बताई गई।

    पीड़ित ने तीन हजार वर्गफीट भूमि खरीदने का निर्णय लिया। प्रति वर्गफीट 1270 रुपये के हिसाब से कुल कीमत 38 लाख 25 हजार रुपये का सौदा तय हुआ। आरोपित ने फर्जी दस्तावेज भी दिखाए। उसके झांसे में आकर पीड़ित ने 13.90 लाख रुपये अजय शर्मा के बताए गए खाते में भेज दिए।

    शेष राशि बैनामा के दिन देने की बात तय हुई। चार नवंबर को पीड़ित कलेक्ट्रेट पहुंचा, स्टांप खरीदा और बैनामा से संबंधित दस्तावेज भी तैयार करा लिए। इसके बाद उसने सुधीर पाण्डेय से संपर्क किया, लेकिन आरोपित ने फोन उठाना बंद कर दिया। कुछ देर बाद आरोपित ने टैक्स मैसेज के जरिए स्वीकार किया कि मोबाइल पर भेजा गया खाता और पासबुक वास्तव में उसी का था, जिस पर नाम मिटाकर अजय शर्मा का नाम लिख दिया गया था।

    ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने खोराबार थाने में आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज कराया। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने बुधवार को आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।