गोरखपुर में भूमि दिलाने के नाम पर 13.90 लाख की ठगी, आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भूमि दिलाने के नाम पर 13.90 लाख रुपये की ठगी करने वाला आरोपित गिरफ्तार हो गया। फर्जी दस्तावेज तैयार कर आरोपित ने पीड़ित को झांसे में लेकर ठगी की थी। धोखाधड़ी का केस दर्ज कर पुलिस कोनी निवासी आरोपित सुधीर कुमार पांडेय को उसके घर से दबोच लिया। पूछताछ के बाद बुधवार को न्यायालय में पेश करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया।

सीओ कैंट योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कोनी निवासी सुजीत बाबू राम पाण्डेय को भूमि की आवश्यकता थी। इसी दौरान उनके परिचित सुधीर पाण्डेय ने उन्हें कोनी क्षेत्र में स्थित एक भूमि दिखाई, जो अजय शर्मा और संजय शर्मा के नाम पर बताई गई।

पीड़ित ने तीन हजार वर्गफीट भूमि खरीदने का निर्णय लिया। प्रति वर्गफीट 1270 रुपये के हिसाब से कुल कीमत 38 लाख 25 हजार रुपये का सौदा तय हुआ। आरोपित ने फर्जी दस्तावेज भी दिखाए। उसके झांसे में आकर पीड़ित ने 13.90 लाख रुपये अजय शर्मा के बताए गए खाते में भेज दिए।