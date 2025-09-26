गोरखपुर में अब शुरू होगा कुश्मी एन्क्लेव का निर्माण, 33 केवी लाइन हटेगी; रेरा में पंजीकरण की तैयारी तेज
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) कुसम्ही एन्क्लेव नामक अपनी पहली बहुमंजिला आवासीय परियोजना शुरू करने जा रहा है। परियोजना में बाधा बन रही विद्युत लाइन को भूमिगत किया जाएगा जिसमें 1.60 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। अक्टूबर में मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की योजना है। लच्छीपुर में पांच एकड़ भूमि पर 286 फ्लैट बनाए जाएंगे। टू बीएचके फ्लैट की कीमत लगभग 57 लाख रुपये प्रस्तावित है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की गोरखनाथ क्षेत्र में प्रस्तावित पहली बहुमंजिली आवासीय परियोजना कुश्मी एन्क्लेव का निर्माण कार्य शुरू करने में बाधा बन रही 33 केवी लाइन काे प्राधिकरण शिफ्ट कराएगा। 1.60 करोड़ रुपये खर्च का जीडीए इन दोनों लाइनों को भूमिगत कराएगा।
अगले पखवारे तक यह कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आवासीय परियोजना की भी नींव पड़ जाएगी। प्राधिकरण की योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों अक्टूबर में इस परियोजना का शिलान्यास कराने की है। उधर परियोजना के यूपी रेरा में पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
लच्छीपुर के ललितापुरम कालोनी के पास खाली पड़ी लगभग पांच एकड़ भूमि में परियोजना के तहत 286 फ्लैट बनाए जाएंगे। प्राधिकरण जल्द ही पंजीकरण भी शुरू करने की तैयारी में है। 860 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले टू बीएचके के फ्लैट की कीमत करीब 57 लाख, 1380 वर्ग फीट क्षेत्रफल के थ्री बीएचके फ्लैट की कीमत करीब 94 लाख और 1560 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले सर्वेंट क्वार्टर के साथ थ्री बीएचके फ्लैट की कीमत करीब 1.06 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। निर्माण कार्य कराने के लिए फर्म पहले ही चयनित की जा चुकी है।
गोरखपुर की ही फर्म जीत एसोसिएट्स यह परियोजना तैयार करेगी। ढाई साल में इसे पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। परियोजना के अंतर्गत ए और बी नाम से दो ब्लाक होंगे। ए ब्लाक में दो टावर बनेंगे जो स्टिल्ट के अलावा 11 मंजिला होंगे। इसी तरह बी ब्लाक में तीन टावर स्टिल्ट और 11 मंजिल के होंगे। ग्राउंड प्लस वन का क्लब बिल्डिंग और ग्राउंड प्लस वन का शापिंग कांप्लेक्स भी बनेगा।
