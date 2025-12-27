Khichdi Mela 2026: नववर्ष के स्वागत को तैयार हुआ खिचड़ी मेला, झूलों ने पकड़ी रफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत खिचड़ी मेले की औपचारिक शुरुआत तो मकर संक्रांति के दिन से होगी लेकिन हमेशा की तरह नए वर्ष से मेले की रौनक दिखने लगेगी। इसकी झलक मेला परिसर में दिखने लगी है। ट्रायल व रन के बाद परिसर में लगे बड़ी संख्या में झूलों ने रफ्तार पकड़ ली है। रंग-बिरंगे झूलों की चमक से मेला परिसर जगमग हो गया है। चार दर्जन के करीब दुकानें भी सज-संवर गई हैं। खरीदारों को आमंत्रित करने लगी हैं।

टॉवर झूला झुमाने को तैयार है तो रेंजर रोमांच भरने को। सेलंबों व जाइंट व्हील झूले की लाइटिंग आकर्षित कर रही और लोगों को पेंग भरने के लिए प्रेरित कर रही। ब्रेक डांस कुदा-कुदा कर बच्चों व युवाओें में उत्साह भरने लगने लगा है। कोलंबस झूले व अजमेरी नाव की सवारी बच्चे करने लगे हैं। ड्रेगन, बाउंसा, डबल डेस्क जैसे झूलों का आनंद लेने लगे हैं। कार व बाइक की दौड़ का रोमांच दिखाने के लिए कुआं तैयार हो रहा है।

मेला परिसर में तरह-तरह की दुकानों की कतार भी लग गई है। बिसाता की दुकान सज गई है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी युवतियों और महिलाओं को आकर्षित कर रही है। तरह-तरह के बर्तन व क्राकरी की दुकानों पर भीड़ लगने लगी है। उधर खानपान की अस्थायी दुकानों ने लोगोंं के चटपटे स्वाद की उम्मीद पर खरा उतरने की तैयारी कर ली है।

एक कतार में लगी खजला की दुकानों ने मेले में खानपान का माहौल बना दिया है। दक्षिण भारत के खानपान की दुकान पर तो अभी से भीड़ उमड़ने लगी है। चाट-फुलकी की बिक्री भी जमकर होने लगी है। झूला संचालकों ने बताया कि वह बच्चों से लेकर युवाओं तक के मनोरंजन के लिए तैयार हैं। दुकानदारों ने बताया कि उनकी तैयारी महिलाओं से लेकर युवतियों तक की मांग पर खरा उतरने की है।