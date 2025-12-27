Khichdi Mela 2026: नववर्ष के स्वागत को तैयार हुआ खिचड़ी मेला, झूलों ने पकड़ी रफ्तार
गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत खिचड़ी मेले की औपचारिक शुरुआत मकर संक्रांति से होगी, लेकिन नए साल से ही रौनक दिखने लगी है। मेला परिसर में रंग-बिरंगे झूले र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत खिचड़ी मेले की औपचारिक शुरुआत तो मकर संक्रांति के दिन से होगी लेकिन हमेशा की तरह नए वर्ष से मेले की रौनक दिखने लगेगी। इसकी झलक मेला परिसर में दिखने लगी है। ट्रायल व रन के बाद परिसर में लगे बड़ी संख्या में झूलों ने रफ्तार पकड़ ली है। रंग-बिरंगे झूलों की चमक से मेला परिसर जगमग हो गया है। चार दर्जन के करीब दुकानें भी सज-संवर गई हैं। खरीदारों को आमंत्रित करने लगी हैं।
टॉवर झूला झुमाने को तैयार है तो रेंजर रोमांच भरने को। सेलंबों व जाइंट व्हील झूले की लाइटिंग आकर्षित कर रही और लोगों को पेंग भरने के लिए प्रेरित कर रही। ब्रेक डांस कुदा-कुदा कर बच्चों व युवाओें में उत्साह भरने लगने लगा है। कोलंबस झूले व अजमेरी नाव की सवारी बच्चे करने लगे हैं। ड्रेगन, बाउंसा, डबल डेस्क जैसे झूलों का आनंद लेने लगे हैं। कार व बाइक की दौड़ का रोमांच दिखाने के लिए कुआं तैयार हो रहा है।
मेला परिसर में तरह-तरह की दुकानों की कतार भी लग गई है। बिसाता की दुकान सज गई है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी युवतियों और महिलाओं को आकर्षित कर रही है। तरह-तरह के बर्तन व क्राकरी की दुकानों पर भीड़ लगने लगी है। उधर खानपान की अस्थायी दुकानों ने लोगोंं के चटपटे स्वाद की उम्मीद पर खरा उतरने की तैयारी कर ली है।
एक कतार में लगी खजला की दुकानों ने मेले में खानपान का माहौल बना दिया है। दक्षिण भारत के खानपान की दुकान पर तो अभी से भीड़ उमड़ने लगी है। चाट-फुलकी की बिक्री भी जमकर होने लगी है। झूला संचालकों ने बताया कि वह बच्चों से लेकर युवाओं तक के मनोरंजन के लिए तैयार हैं। दुकानदारों ने बताया कि उनकी तैयारी महिलाओं से लेकर युवतियों तक की मांग पर खरा उतरने की है।
यह भी पढ़ें- बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कैंसर रोगियों को मिली बड़ी राहत, अब अस्पताल में ही मिलेंगी दवाएं और कीमो
लोग बोले-
झूलों को लगाने में समय लगता है, इसलिए इसे पहले लगा दिया है। ज्यादातर झूलों को संचालित भी कर दिया है। रेंजर व टावर झूले का रोमांच लोगों को अभी से भाने लगा है। डबल डेस्क भी लुभानेे लगा है।-सुबोध श्रीवास्तव, झूला संचालक
कुएं में कार व बाइक राइडिंग दिखाने के लिए अस्थायी कुएं का सामान मेला परिसर में पहुंच रहा है। साल अंत तक उसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इस बार लड़कियां भी कुंए में बाइक चलाती नजर आएंगी।-धर्म प्रकाश वर्मा, संचालक, बेलाड्रोन सर्कस
जाइंट व्हील, ड्रेगेन, अजमेरी नाव और छह नाली बाउंसी झूले को रफ्तार दे दी गई है। बच्चे ब्रेक डांस का भी आनंद ले रहे हैं। हमारी कोशिश नए वर्ष तक मेले के संपूर्ण आनंद के लिए बच्चों को आकर्षित करने की है।-जगराम नाथ, झूला संचालक
इस बार हम आभूषण, पर्स, बर्तन आदि को लेकर महिलाओं की हर मांग पूरी करने की तैयारी के साथ आए हैं। तरह-तरह का आफर भी दे रहे हैं। मेले में तीन दशक से दुकान लगाने के चलते लोगों की मांग पता है।-महेंद्र श्रीवास्तव, दुकान संचालक
हमारी दुकान मेला परिसर में बीते चार दशक से चल रही है। मैंने इसे लेकर पिता वसीम सिद्दीकी की विरासत संभाल रखी है। परंपरागत रूप से बैग व खिलौने की दुकान सजा दी है। फैशन के मुताबिक सामान लाने की कोशिश की है।-हसीन सिद्दीकी, दुकान संचालक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन नए वर्ष पर मेला परिसर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। लोगों की सुविधा पर विशेष जोर है। इसे लेकर दुकानदारों को भी समझा दिया गया है।-शिव शंकर उपाध्याय, मेला प्रबंधक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।