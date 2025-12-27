Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कैंसर रोगियों को मिली बड़ी राहत, अब अस्पताल में ही मिलेंगी दवाएं और कीमो

    By Gajadhar Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:23 PM (IST)

    बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में कैंसर रोगियों को अब इलाज के लिए महंगी दवाएं और कीमो बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेंगी। अस्पताल प्रबंधन ने कैंसर विभाग में आ ...और पढ़ें

    Hero Image

    बीआरडी मेडिकल कॉलेज। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज में उपचार कराने वाले कैंसर रोगियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें इलाज के लिए जरूरी दवाएं और कीमो बाजार से महंगे दामों पर नहीं खरीदनी पड़ रही हैं।

    अस्पताल प्रबंधन ने व्यवस्था में सुधार करते हुए कैंसर विभाग में पर्चे पर लिखी जाने वाली आवश्यक दवाओं की उपलब्धता विभाग में सुनिश्चित कर दी है। रोगियों के पर्चे पर उपलब्ध दवाओं की मुहर लगाई जा रही है। रोगी को जिन दवाओं की जरूरत होती है, उन्हें ट्रिक कर अस्पताल से ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब तक की स्थिति यह थी कि कैंसर रोगियों को दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती थीं। आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों के लिए यह स्थिति बेहद पीड़ादायक थी। जिन रोगियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से धन की व्यवस्था की गई थी, उन्हें बाजार से उन दवाओं को खरीदने भुगतान नहीं किया जाता था, जो अस्पताल में उपलब्ध हैं।

    दैनिक जागरण ने बीते दिनों इस समस्या को प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। खबर में रोगियों की परेशानी, दवाओं की अनुपलब्धता और आर्थिक बोझ को विस्तार से उठाया गया था। इसका संज्ञान लेते हुए कालेज प्रशासन हरकत में आया और कैंसर विभाग के लिए जरूरी दवाओं व कीमो इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध कराया जाने लगा है।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में 3.33 लाख लोगों को एंबुलेंस ने की मदद, समय से पहुंचे अस्पताल

    कैंसर विभाग में ही इसके लिए दवा वितरण केंद्र बना दिया गया है। कैंसर रोगियों को दी जाने वाली कीमो दवाएं, इंजेक्शन और सहायक दवाएं अस्पताल की ओर से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस नई व्यवस्था से कैंसर रोगियों के साथ-साथ उनके स्वजन ने भी राहत की सांस ली है।


    कैंसर रोग विभाग में ही दवा वितरण केंद्र बना दिया गया है। ड्रग स्टोर से जरूरत के मुताबिक दवाएं यहीं मंगा ली जा रही हैं। सभी दवाओं की एक मुहर बनवाई गई है, वह मुहर रोगियों के पर्चे पर लगाई जा रही है। उसमें से रोगी के लिए जो जरूरी दवा है, उस पर ट्रिक लगा दिया जा रहा है। वितरण केंद्र से दवाएं निश्शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

    -

    -डाॅ. मामून खान, एसोसिएट प्रोफेसर आंकोलाजी विभाग, बीआरडी मेडिकल कॉलेज।