बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कैंसर रोगियों को मिली बड़ी राहत, अब अस्पताल में ही मिलेंगी दवाएं और कीमो

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज में उपचार कराने वाले कैंसर रोगियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें इलाज के लिए जरूरी दवाएं और कीमो बाजार से महंगे दामों पर नहीं खरीदनी पड़ रही हैं। अस्पताल प्रबंधन ने व्यवस्था में सुधार करते हुए कैंसर विभाग में पर्चे पर लिखी जाने वाली आवश्यक दवाओं की उपलब्धता विभाग में सुनिश्चित कर दी है। रोगियों के पर्चे पर उपलब्ध दवाओं की मुहर लगाई जा रही है। रोगी को जिन दवाओं की जरूरत होती है, उन्हें ट्रिक कर अस्पताल से ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

अब तक की स्थिति यह थी कि कैंसर रोगियों को दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती थीं। आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों के लिए यह स्थिति बेहद पीड़ादायक थी। जिन रोगियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से धन की व्यवस्था की गई थी, उन्हें बाजार से उन दवाओं को खरीदने भुगतान नहीं किया जाता था, जो अस्पताल में उपलब्ध हैं।