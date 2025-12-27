Language
    गोरखपुर में 3.33 लाख लोगों को एंबुलेंस ने की मदद, समय से पहुंचे अस्पताल

    By Gajadhar Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:17 PM (IST)

    गोरखपुर में 108 नंबर की 46 और 102 नंबर की 50 एम्बुलेंस मौजूद। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिले में 3.33 लाख से अधिक लोगों की सरकारी एंबुलेंस ने मदद की। इनमें से 81519 लोगों ने 108 एम्बुलेंस सेवा का लाभ लिया है। इनमें नवंबर माह के 8741 मरीज या घायल शामिल हैं।

    108 एम्बुलेंस का औसत रिस्पांस टाइम 6.72 मिनट है। इसके अलावा गर्भवती और शिशु के लिए 102 नंबर एंबुलेंस ने वित्तीय वर्ष में 251998 लाभार्थियों की सेवा की। इनमें नवंबर माह के 26724 लाभार्थी सम्मिलित हैं। इस एम्बुलेंस सेवा का औसत रिस्पांस टाइम छह मिनट है।

    सरकार के निर्देशों पर ‘स्पाट टू हास्पिटल’ चिकित्सा सेवा लगातार सुदृढ़ हो रही है। आमजन की चिकित्सा संबंधी आकस्मिक विपदा में एंबुलेंस सेवा संजीवनी बनकर लोगों के काम आ रही है। जिले में 108 नंबर की 46 और 102 नंबर की 50 एम्बुलेंस सतत सेवारत हैं, जिनके माध्यम से गोल्डन आवर में मरीजों की जान बचाने में मदद मिल रही है।

    सीएमओ डा. राजेश झा ने बताया कि एंबुलेंस सेवा सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका एक मात्र उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में आम जन मानस को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना है। 102 एंबुलेंस में सुरक्षित प्रसव के लिए स्पेशल डिलीवरी किट भी उपलब्ध है। 