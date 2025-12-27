गोरखपुर में 3.33 लाख लोगों को एंबुलेंस ने की मदद, समय से पहुंचे अस्पताल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिले में 3.33 लाख से अधिक लोगों की सरकारी एंबुलेंस ने मदद की। इनमें से 81519 लोगों ने 108 एम्बुलेंस सेवा का लाभ लिया है। इनमें नवंबर माह के 8741 मरीज या घायल शामिल हैं।

108 एम्बुलेंस का औसत रिस्पांस टाइम 6.72 मिनट है। इसके अलावा गर्भवती और शिशु के लिए 102 नंबर एंबुलेंस ने वित्तीय वर्ष में 251998 लाभार्थियों की सेवा की। इनमें नवंबर माह के 26724 लाभार्थी सम्मिलित हैं। इस एम्बुलेंस सेवा का औसत रिस्पांस टाइम छह मिनट है।