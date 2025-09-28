NEET Student Murder Case: महुआचाफी के लोगों की मांग, तस्करों के पूरे नेटवर्क का सफाया हो

गोरखपुर के पिपराइच में नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के मुख्य आरोपी जुबैर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को आश्वासन दिया था कि हत्यारे बचेंगे नहीं। ग्रामीणों ने सरकार और पुलिस की सख्ती की सराहना की और बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ने की मांग की। गांव में न्याय की उम्मीद जगी है।

संवाद सूत्र, चरगांवा। पिपराइच के महुआचाफी गांव में 15 सितंबर की रात नीट की तैयारी कर रहे मेधावी छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के बाद से छाए मातम और गुस्से के बीच शुक्रवार की रात जब यह खबर आई कि मुख्य आरोपी और कुख्यात गोतस्कर जुबैर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, तो गांव में सन्नाटे के बीच जैसे न्याय की किरण चमक उठी। लोग कहने लगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था, वह पूरा कर रहे हैं।

दीपक के पिता दुर्गेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से 22 सितंबर को मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि बेटे की हत्या में शामिल कोई भी तस्कर बचेगा नहीं। मुलाकात के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हुई।मुख्य आरोपित रामपुर का रहने वाला जुबैर अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, तो हमें विश्वास है कि बाकी अपराधी भी जल्द ही पकड़े जाएंगे।

मां सीमा देवी की आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन अब उनमें उम्मीद भी दिख रही है। उन्होंने कहा कि बेटा चला गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमें भरोसा दिलाया था कि हत्यारों का सफाया होगा और मजबूत हुआ है।दादा खरभन और दादी अमरावती ने कहा कि नाती की मौत ने जीवन से रंग छीन लिए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस तरह से खुद मामले पर नजर रख रहे हैं और कार्रवाई करा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद।