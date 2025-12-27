Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में अब कल्याण मंडपम की बुकिंग होगी ऑनलाइन, नहीं हो सकेगी मनमानी

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:50 AM (IST)

    मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत गोरखपुर सहित 63 जनपदों में 66 कल्याण मंडपम की बुकिंग अब ऑनलाइन होगी। इससे किराए में पारदर्शिता आएगी और मनमानी रुकेगी ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत गोरखपुर में चार सहित प्रदेश के 63 जनपदों में निर्मित 66 कल्याण मंडपम अब पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के साथ आम जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। इन कल्याण मंडपम की बुकिंग आनलाइन की जाएगी, जिससे अब तक सामने आ रही मनमानी पर रोक लगेगी और आम लोगों को कम किराए में बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस संबंध में शुक्रवार को सचिव नगर विकास अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को लेकर वर्चुअल बैठक आयोजित की गई।

    वर्चुअल बैठक में गोरखपुर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल एवं अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र भी शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा अब तक 40 कल्याण मंडपम का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 05 मंडपम निर्माणाधीन हैं। शेष पर भी तेजी से कार्य कराया जा रहा है। इन कल्याण मंडपम के संचालन के लिए न्यूनतम किराया तय करने के साथ बुकिंग की सुविधा आनलाइन की जाएगी।

    अधिकारियों ने बताया कि आनलाइन बुकिंग के लिए https://mandapam.uphq.in पोर्टल पर कार्य प्रगति पर है। इस पोर्टल के माध्यम से बुकिंग, निरस्तीकरण और भुगतान की स्पष्ट प्रक्रिया तय की जाएगी।

    वर्चुअल बैठक में ड्राफ्ट एसओपी और पोर्टल के विभिन्न सुविधाओं पर चर्चा की गई तथा अधिकारियों से सुझाव भी लिए गए। फिलहाल अयोध्या जिले के कल्याण मंडपम की आनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि अन्य जिलों की जानकारी भी जल्द ही पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

    यह भी पढ़ें- नए साल से पहले अलाव हुआ महंगा, लकड़ी और कोयले की कीमतों में उछाल; अब खर्च करने पड़ रहे कितने पैसे?

    नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि आनलाइन बुकिंग व्यवस्था से कल्याण मंडपम के संचालन में पारदर्शिता आएगी और संचालकों की मनमानी पर प्रभावी अंकुश लगेगा। इससे आमजन को विवाह, सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए सुलभ, सुव्यवस्थित और किफायती स्थान उपलब्ध हो सकेगा।

    गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अयोध्या, अलीगढ़, मऊ, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी सहित कई जनपदों को इस योजना के अंतर्गत कल्याण मंडपम की सुविधा प्रदान की गई है।