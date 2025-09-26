गोरखपुर ITM के छात्रों का हंगामा, गेट के सामने धरने पर बैठे

गोरखपुर के गीडा स्थित इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड मैनेजमेंट (आईटीएम) के छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने क्लास रूम में एसी गंदे शौचालय गाड़ियों की पार्किंग और अभद्रता करने वाले शिक्षक को निकालने की मांग की। प्रबंधन के समझाने पर भी छात्र शांत नहीं हुए। एसडीएम और सीओ गीडा मौके पर छात्रों से बातचीत कर रहे हैं।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गीडा स्थित इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड मैनेजमेंट (आईटीएम) के छात्र शुक्रवार की सुबह फिर अपनी मांगों को लेकर हंगामा करने लगे। प्रबंधन के समझने के बावजूद शांत नहीं हुए और संस्थान के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। छात्र सुविधाएं देने, पार्किंग तथा अभद्रता करने वाले शिक्षक को निकालने की मांग पर अड़े हैं। एसडीएम और सीओ गीडा मौके पर आंदोलित छात्रों से बातचीत कर रहे है।

गीडा स्थित इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड मैनेजमेंट (आईटीएम) में बुधवार को छात्र क्लास रूम में एसी, गंदे शौचालय, गाड़ियों की पार्किंग आदि को लेकर प्रबंधन से शिकायत किए। आरोप है कि शिकायत के बाद वहां के एक शिक्षक ने छात्रों के साथ अभद्रता किए और धमकाने लगे। गुरुवार को दोषी शिक्षक पर कार्रवाई नहीं होने पर शुक्रवार को छात्र फिर भड़क गए।