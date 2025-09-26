Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर ITM के छात्रों का हंगामा, गेट के सामने धरने पर बैठे

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:02 PM (IST)

    गोरखपुर के गीडा स्थित इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड मैनेजमेंट (आईटीएम) के छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने क्लास रूम में एसी गंदे शौचालय गाड़ियों की पार्किंग और अभद्रता करने वाले शिक्षक को निकालने की मांग की। प्रबंधन के समझाने पर भी छात्र शांत नहीं हुए। एसडीएम और सीओ गीडा मौके पर छात्रों से बातचीत कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    आईटीएम गेट में सामने धरने पर बैठे छात्र। जागरण

     जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गीडा स्थित इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड मैनेजमेंट (आईटीएम) के छात्र शुक्रवार की सुबह फिर अपनी मांगों को लेकर हंगामा करने लगे। प्रबंधन के समझने के बावजूद शांत नहीं हुए और संस्थान के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। छात्र सुविधाएं देने, पार्किंग तथा अभद्रता करने वाले शिक्षक को निकालने की मांग पर अड़े हैं। एसडीएम और सीओ गीडा मौके पर आंदोलित छात्रों से बातचीत कर रहे है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गीडा स्थित इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड मैनेजमेंट (आईटीएम) में बुधवार को छात्र क्लास रूम में एसी, गंदे शौचालय, गाड़ियों की पार्किंग आदि को लेकर प्रबंधन से शिकायत किए। आरोप है कि शिकायत के बाद वहां के एक शिक्षक ने छात्रों के साथ अभद्रता किए और धमकाने लगे। गुरुवार को दोषी शिक्षक पर कार्रवाई नहीं होने पर शुक्रवार को छात्र फिर भड़क गए।

    आईटीएम गेट में सामने धरने पर बैठे छात्र। जागरण

    छात्रों ने परिसर और बाहर हंगामा करने लगे। साथ ही धरने पर बैठ गए और एसी क्लास रूम, साफ शौचालय, पार्किंग की व्यवस्था तथा आरोपित शिक्षक के निलंबन पर अड़ गए। संस्थान के निदेशक डॉ एनके सिंह ने आंदोलित छात्रों से बातचीत भी किए लेकिन मामला शांत नहीं हुआ।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर ITM कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गिरा शीशा, चार घायल

    इस छात्र नौसढ़ कालेसर मार्ग को भी जाम करने की कोशिश किए लेकिन पुलिस समझा बुझाकर वापस गेट पर भेज दी लेकिन छात्र वही धूप में धरना दे रहे है। मौके पर एसडीएम सहजनवा केशरी नंदन तिवारी, सीओ गीडा व प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार एस छात्रों से बातचीत कर समझा रहे हैं।