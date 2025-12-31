'2026' के अभिनंदन की धूम, जश्न के रंग में रंगा गोरखपुर शहर
गोरखपुर नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। शहर उत्साह और उमंग से सराबोर है। बाजारों में फूलों, उपहारों और ग्रीटिंग कार्ड्स की रौनक है। हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नववर्ष 2026 के आगमन को अब चंद घंटे ही शेष हैं। जैसे-जैसे तारीख बदलने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे गुरु गोरक्ष की नगरी उत्साह, उमंग और उल्लास से सराबोर होती जा रही है। कड़ाके की ठंड बावजूद नववर्ष के स्वागत की तैयारी शहर में गर्माहट का अहसास करा रही हैं। कहीं फूलों की महक बिखर रही है तो कहीं रंग-बिरंगी लाइटों और सितारों से साज-सज्जा की जा रही है। पूरा शहर नए साल के अभिनंदन को आतुर दिखाई दे रहा है।
नववर्ष को यादगार बनाने के लिए बाजारों में खास रौनक देखने को मिल रही है। फूलों की स्थायी और अस्थायी दुकानों पर गुलाब, लिली, आर्किड और जरबेरा जैसे आकर्षक फूलों से सजी दुनिया नजर आ रही है। फूलों और बुके की मांग बढ़ गई है। उपहार प्रतिष्ठानों में नए-नए प्रयोग कर ग्राहकों को आकर्षित किया जा रहा है।
ग्रीटिंग कार्ड, शोपीस, चाकलेट हैंपर और नए साल के विशेष गिफ्ट पैक बाजार की शान बढ़ा रहे हैं। दुकानदारों को नववर्ष के आगमन तक खरीदारी का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। इसके मुताबिक उनकी तैयारी भी है।
नव वर्ष के आगमन पर सजा फूलों का बाजार,खरीदारी करती युवतियां। जागरण
होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में नववर्ष को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। शहर के बड़े होटल, रिसार्ट और कैफे ने न्यू ईयर ईव के लिए विशेष पैकेज तैयार किए हैं। कहीं लाइव म्यूजिक और डीजे नाइट का आयोजन है तो कहीं खास डिनर मेन्यू और थीम पार्टी की तैयारी की गई है।
नववर्ष के जश्न में रंग भरने के लिए कुछ स्थानों पर विदेशी डांस ट्रूप को आमंत्रित किया गया है, जबकि कई होटल और क्लब ने मुंबई व दिल्ली से आई प्रोफेशनल टीमों पर भरोसा जताया है। उन्हें नवर्ष को यादगार बनाने के लिए बुलाया है। कई स्थानों पर परिवार के लिए अलग पैकेज तो युवाओं के लिए नाइट पार्टी का विशेष इंतजाम किया गया है।
यह भी पढ़ें- Gorakhpur Zoo: नए वर्ष में भरे जाएंगे खाली बाड़े, बब्बर शेर व भेड़िया लाने की तैयारी
होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने समय से बुकिंग न करा पाने वालों के लिए आकस्मिक आफर और डिस्काउंट की भी व्यवस्था की है। कई जगहों पर केक और कैंडल की विशेष तैयारी की जा रही है, ताकि ठीक 12 बजे नए वर्ष का स्वागत पूरे उत्साह के साथ किया जा सके। गीत-संगीत और मनोरंजन के यह कार्यक्रम 31 दिसंबर की शाम आठ बजे से ही शुरू होकर नए साल के आगमन तक लगातार चलते रहेंगे। नववर्ष के अभिनंदन में शहर के प्रमुख चौक-चौराहों को सजाया गया है।
बाजार में पटा ग्रीटिंग्स कार्ड्स। जागरण
आकर्षक लाइटिंग से पूरा शहर जगमगाता नजर आ रहा है। रामगढ़ताल क्षेत्र नववर्ष के जश्न का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग परिवार और दोस्तों के साथ नए साल का स्वागत करने की तैयारी में हैं। दरअसल गुरु गोरक्ष की नगरी नए साल 2026 के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर नए वर्ष के आगमन के साथ शहर में खुशियों और उम्मीदों का नया सवेरा दस्तक देने को तैयार है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।