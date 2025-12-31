गोरखपुर में जीडीए का बड़ा एक्शन, अवैध बैंक्वेट हाल सील और दो एकड़ प्लाटिंग ध्वस्त

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को रामगढ़ताल क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध बैंक्वेट हाल को सील करने के साथ ही लगभग दो एकड़ भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया ।

प्राधिकरण के अनुसार अभियान के तहत बुद्ध बिहार पार्ट-ए में सीटू राय द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए बैंक्वेट हाल को सील कर दिया गया। वहीं गायघाट क्षेत्र में अरविंद यादव की ओर से करीब दो एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।