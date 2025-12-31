Language
    गोरखपुर में जीडीए का बड़ा एक्शन, अवैध बैंक्वेट हाल सील और दो एकड़ प्लाटिंग ध्वस्त

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:56 AM (IST)

    गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने रामगढ़ताल क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन के निर्देश पर बुद्ध बिहार पार्ट-ए में बिना स्वीकृत म ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को रामगढ़ताल क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध बैंक्वेट हाल को सील करने के साथ ही लगभग दो एकड़ भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया ।

    प्राधिकरण के अनुसार अभियान के तहत बुद्ध बिहार पार्ट-ए में सीटू राय द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए बैंक्वेट हाल को सील कर दिया गया। वहीं गायघाट क्षेत्र में अरविंद यादव की ओर से करीब दो एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

    जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति या नियमों के विपरीत किए गए किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता ज्योति राय, अवर अभियंता रोहित कुमार और शोभित कन्नौजिया के साथ प्रवर्तन दल और क्षेत्रीय पुलिस बल मौजूद रहा। जीडीए अधिकारियों के अनुसार, शहर को व्यवस्थित और नियोजित विकास की दिशा में ले जाने के लिए आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।