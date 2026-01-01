गोरखपुर में लुटेरे और ठग गिरोहों पर पुलिस का शिकंजा, 11 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट

संवाद सूत्र, बेलीपार। चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के पांच सदस्यों पर बेलीपार पुलिस ने गैंग्सटर का केस दर्ज किया। इस समय सभी आरोपित जेल में बंद है। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

पुलिस के अनुसार डरवरपार निवासी सूरज गुप्ता के घर चोरी के मामले में गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने चोरी के आरोप में विशाल यादव, भीम साहनी, नूर आलम उर्फ नूरे आलम, अभिषेक सोनकर और सुजत पासवान उर्फ सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

अब पुलिस ने जिलाधिकारी के अनुमोदन बाद पांचों पर गैंग्सटर की कार्रवाई की है। जिसमें विशाल यादव को गिरोह का सरगना बनाया है। थाना प्रभारी विशाल कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, और उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह पर गैंग्सटर की कार्रवाई विदेश भेजने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह पर पिपराइच पुलिस गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया है। गिरोह के सरगना बंशीधर चौहान समेत उसके छह सदस्यों को पुलिस ने आरोपित बनाया है। यह गिरोह लंबे समय से धोखाधड़ी और गबन जैसे अपराधों में सक्रिय था।