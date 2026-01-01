Language
    गोरखपुर में लुटेरे और ठग गिरोहों पर पुलिस का शिकंजा, 11 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:14 AM (IST)

    गोरखपुर में बेलीपार पुलिस ने चोरी, लूट और डकैती करने वाले गिरोह के पांच सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है, जो सभी जेल में हैं। गिरोह के सरगना विशाल या ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, बेलीपार। चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के पांच सदस्यों पर बेलीपार पुलिस ने गैंग्सटर का केस दर्ज किया। इस समय सभी आरोपित जेल में बंद है। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

    पुलिस के अनुसार डरवरपार निवासी सूरज गुप्ता के घर चोरी के मामले में गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने चोरी के आरोप में विशाल यादव, भीम साहनी, नूर आलम उर्फ नूरे आलम, अभिषेक सोनकर और सुजत पासवान उर्फ सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

    अब पुलिस ने जिलाधिकारी के अनुमोदन बाद पांचों पर गैंग्सटर की कार्रवाई की है। जिसमें विशाल यादव को गिरोह का सरगना बनाया है। थाना प्रभारी विशाल कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, और उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

    विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह पर गैंग्सटर की कार्रवाई

    विदेश भेजने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह पर पिपराइच पुलिस गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया है। गिरोह के सरगना बंशीधर चौहान समेत उसके छह सदस्यों को पुलिस ने आरोपित बनाया है। यह गिरोह लंबे समय से धोखाधड़ी और गबन जैसे अपराधों में सक्रिय था।

    यह भी पढ़ें- नए साल में लोगों की सुरक्षा के लिए चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेगी गोरखपुर पुलिस, नशे में वाहन चलाने वालों पर होगी कार्रवाई

    थाना प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि गिरोह की बढ़ती गतिविधियों से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया था। इससे निपटने के लिए गैंगचार्ट तैयार किया गया और जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन के बाद कार्रवाई की गई।

    गिरोह के लीडर बंशीधर चौहान पर धोखाधड़ी समेत पांच मुकदमे दर्ज हैं। अन्य आरोपियों में सरवन चौहान पर पांच मुकदमे, मुरलीधर चौहान पर दो मुकदमें, रीमा चौहान पर तीन मुकदमे, राजकमल चौहान उर्फ आरके और सुनील पर एक-एक मुकदमा दर्ज हैं।