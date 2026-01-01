नए साल में लोगों की सुरक्षा के लिए चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेगी गोरखपुर पुलिस, नशे में वाहन चलाने वालों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नव वर्ष के जश्न और मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है। पूर्व संध्या पर भी इसका असर देखने को मिला। शहर में 13 स्थल तो देहात क्षेत्रों की पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्र में देर रात तक अभियान चलाया। नशे में वाहन चलाने वालों की जांच कर कार्रवाई की। वहीं एक जनवरी को गोरखनाथ मंदिर में जुटने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए जोन से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग के लिए अलग-अलग जगहों पर एक दर्जन से अधिक पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। बुधवार को डीआइजी डा. एस चनप्पा और एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने सभी तैयारियों को परखा। कमियों को तत्काल सही करने का निर्देश दिया।

बुधवार की शाम सात बजे के बाद चिह्नित स्थल कूड़ाघाट तिराहा, मोहद्दीपुर चौराहा, पैडलेगंज चौरहा, खजांची चौराहा, पादरी बाजार चौराहा, टीपी नगर चौराहा, ग्रीन सिटी मोड़ कौड़िहवा, बरगदवा चौराहा, नौसढ़ तिराहा, विश्वविद्यालय चौराहा, काली मंदिर तिराहा, नौकायन तिराहे पर पुलिस ने अभियान चलाया। सर्किल सीओ ने थानेदारों और चौकी प्रभारियों के साथ वाहनों की जांच की। चालक नशे में है या नहीं, मशीन से जांच की गई।

नशे में होने पर चालकों का किया गया चालान नशे में होने पर उनका चालान किया गया। साथ ही उनके वाहन को पुलिस ने खड़ा करा लिया। वहीं सुबह के समय एसपी सिटी के साथ निकले डीआइजी ने एक जनवरी को जुटने वाली भीड़ की सुरक्षा की तैयारी के साथ वाहनों के बनाए गए पार्किंग स्थलों को देखा। इस दौरान उन्हें बताया गया कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में चार सीओ, 20 निरीक्षक, 160 दारोगा, 410 आरक्षी और 60 महिला आरक्षी तैनात किए गए हैं। मंदिर परिसर, सभी प्रवेश द्वारों, पार्किंग स्थलों और आसपास की सड़कों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई हो सके।

मंदिर के अलावा कुसम्ही जंगल को भी विशेष निगरानी क्षेत्र में रखा गया है। यहां नव वर्ष के मौके पर घूमने आने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस और वन विभाग की संयुक्त गश्त कराई जाएगी। विनोद वन, बुढ़िया माई मंदिर और आसपास के जंगल क्षेत्रों में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो खुद को पुलिस बताकर लूटपाट करने वाले गिरोहों पर नजर रखेंगे।