    गोरखपुर में बिजली निगम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, उपभोक्ताओं के उत्पीड़न का लगाया आरोप

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:41 AM (IST)

    गोरखपुर में कांग्रेसियों ने बिजली बिल राहत योजना के लाभ से वंचित उपभोक्ताओं और जांच के नाम पर उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली बिल राहत योजना का सभी उपभोक्ताओं को लाभ दिए जाने, जांच के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने शनिवार को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित सात मांगों का ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा।

    महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद ने कहा कि बिजली निगम जोर-शोर से योजना का प्रचार-प्रसार कर रहा है, लेकिन इसका लाभ सभी उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। बिजली चोरी के मामलों में इतने ज्यादा रुपये मांगे जा रहे हैं कि लोग परेशान हैं।

    अभियंता दबाव बनाकर रुपये जमा करने के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं। एक विधवा अपने बकाये रुपये किस्त में जमा करना चाहती हैं, लेकिन अभियंता एकमुश्त रुपये जमा करने को कह रहे हैं। इस कारण महिला का कनेक्शन भी नहीं जुड़ पा रहा है।

    प्रदेश सचिव दिलीप कुमार निषाद ने कहा कि सर्वर खराब होने के कारण लोगों को दौड़-भाग करनी पड़ रही है। योजना के दायरे में ले आने के इतने ज्यादा नियम बनाए गए हैं कि उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। बिजली चोरी की जांच के नाम पर अभियंता व कर्मचारी लोगों के घर में घुस जा रहे हैं।

    इससे निजता का हनन हो रहा है। शिकायत करने पर झूठे मामलों में फंसाने की भी धमकी दी जा रही है। अभियंता पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं। इनकी जांच कर कार्रवाई जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेसी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कहा कि उत्तर प्रदेश में भी पांच सौ यूनिट तक बिजली मुफ्त होनी चाहिए।

    इस दौरान राजेंद्र यादव, जयनरायन यादव, देवेंद्र निषाद धनुष, सदानंद पांडेय, सुरेंद्र पासवान, राकेश मौर्या, डा. अविनाश पति त्रिपाठी, प्रभात चतुर्वेदी, सुहेल अंसारी, अभिषेक राय गांधी, आशीष प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।