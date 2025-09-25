UPPCL: साहब, कनेक्शन का पैसा जमा है, लगवा दीजिए Smart Meter
गोरखपुर में विद्युत सेवा पर्व के शिविर में उपभोक्ताओं ने मीटर और बिल संबंधी शिकायतें दर्ज कराईं। कई उपभोक्ताओं ने कनेक्शन के लिए भुगतान के बाद भी मीटर न लगने की शिकायत की जबकि कुछ ने स्मार्ट मीटर के बाद बिल न बनने की समस्या बताई। अभियंताओं ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया और स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। साहब, मैंने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। जांच के बाद कनेक्शन के लिए रुपये आनलाइन जमा कर दिए। इसके बाद कनेक्शन जारी होने की जानकारी मिली लेकिन एक हफ्ते बाद भी मीटर नहीं लगा है।
मीटर न लगने के कारण कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। इससे बहुत दिक्कत हो रही है। यदि मीटर की दिक्कत है तो फिक्स चार्ज जमा कर कनेक्शन जोड़ दिया जाए। जो रुपये और लगेंगे, मैं दूंगा।
कुछ इसी तरह की शिकायत बिजली निगम की ओर से विद्युत सेवा पर्व के तहत लगे शिविर में आयी। किसी ने कनेक्शन के लिए रुपये जमा करने के बाद मीटर न लगने की शिकायत की तो किसी ने स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल न बनने की समस्या बतायी।
कई लोगों ने बताया कि मोहल्ले के कुछ घरों में लगे स्मार्ट मीटर का बिल नहीं बन पा रहा है। शिकायत करने पर पता चला कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पर आधारित मीटर का नेटवर्क काम न करने के कारण दिक्कत हो रही है। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, उन्होंने बिल न बनने की शिकायत की।
अभियंताओं ने मीटर का तीन मिनट का वीडियो लेकर अवर अभियंता से संपर्क करने को कहा। साथ ही परिसर में स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए।
अधीक्षण अभियंता शहर लोकेंद्र बहादुर सिंह ने श्री गोरखनाथ खंड के अधिशासी अभियंता अतुल रघुवंशी के साथ बक्शीपुर में शिविर में हिस्सा लिया। उन्होंने उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनीं और उनका समाधान कराया। इससे पहले अधीक्षण अभियंता शहर टाउनहाल पहुंचे और अधिशासी अभियंता अंकित कुमार के साथ शिविर में आए उपभोक्ताओं से बात की।
अधीक्षण अभियंता शहर ने बताया कि दो दिवसीय शिविर के पहले दिन महानगर में लगे शिविर में 324 उपभोक्ता शिकायत लेकर पहुंचे। इनमें से 120 की बिजली से जुड़ी समस्या का समाधान कराया गया।
बिल संशोधन के 59 और नए संयोजनों के लिए 30 आवेदन मिले। खराब हुए 21 मीटरों को बदला गया और 85 उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया गया।
