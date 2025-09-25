UPPCL: साहब, कनेक्शन का पैसा जमा है, लगवा दीजिए Smart Meter

गोरखपुर में विद्युत सेवा पर्व के शिविर में उपभोक्ताओं ने मीटर और बिल संबंधी शिकायतें दर्ज कराईं। कई उपभोक्ताओं ने कनेक्शन के लिए भुगतान के बाद भी मीटर न लगने की शिकायत की जबकि कुछ ने स्मार्ट मीटर के बाद बिल न बनने की समस्या बताई। अभियंताओं ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया और स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। साहब, मैंने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। जांच के बाद कनेक्शन के लिए रुपये आनलाइन जमा कर दिए। इसके बाद कनेक्शन जारी होने की जानकारी मिली लेकिन एक हफ्ते बाद भी मीटर नहीं लगा है।

मीटर न लगने के कारण कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। इससे बहुत दिक्कत हो रही है। यदि मीटर की दिक्कत है तो फिक्स चार्ज जमा कर कनेक्शन जोड़ दिया जाए। जो रुपये और लगेंगे, मैं दूंगा। कुछ इसी तरह की शिकायत बिजली निगम की ओर से विद्युत सेवा पर्व के तहत लगे शिविर में आयी। किसी ने कनेक्शन के लिए रुपये जमा करने के बाद मीटर न लगने की शिकायत की तो किसी ने स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल न बनने की समस्या बतायी।

कई लोगों ने बताया कि मोहल्ले के कुछ घरों में लगे स्मार्ट मीटर का बिल नहीं बन पा रहा है। शिकायत करने पर पता चला कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पर आधारित मीटर का नेटवर्क काम न करने के कारण दिक्कत हो रही है। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, उन्होंने बिल न बनने की शिकायत की।