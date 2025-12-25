गोरखपुर में नौ महीने बाद भी नहीं चल पाए जोनवार ई-रिक्शा, 11 मार्च से होना था लागू

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में जाम का कारण बन रहे ई-रिक्शा को जोनवार चलाने की योजना पर अमल अब तक नहीं हो सका है। आठ वर्ष बाद मार्च 2025 में आरटीओ और यातायात विभाग की संयुक्त बैठक में शहर को पांच जोन में बांटने का निर्णय लिया गया था।

इसके तहत जोनवार स्टीकर भी तैयार कराए गए और ई-रिक्शा चालकों व मालिकों को स्वयं अपना जोन तय कर स्टीकर लगाने के निर्देश दिए गए। 11 मार्च से अभियान चलाकर नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की घोषणा भी की गई थी। लेकिन, नौ महीने से यह योजना और घोषणा फाइलों में ही दबकर रह गई।

योजना के तहत यातायात विभाग ने आरटीओ की सहमति से जोनवार रूट चार्ट जारी किया। इससे पहले दोनों विभागों के अधिकारियों की कई बैठकें हुईं, जोनवार नक्शा तैयार किया गया और आटो एसोसिएशन के पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने भी जोनवार रूट सार्वजनिक किया और विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर ई-रिक्शा चालकों व मालिकों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित जोन के अनुसार स्टीकर लगवाएं।

तारामंडल क्षेत्र की एक दुकान पर 10 रुपये में स्टीकर उपलब्ध कराए गए। शुरुआत में स्टीकर न लगाने वालों पर पुलिस की सख्ती का असर दिखा और बड़ी संख्या में चालकों ने अपने ई-रिक्शा पर जोन स्टीकर लगवा लिए। लेकिन कुछ ही समय बाद आरटीओ और यातायात विभाग अपने ही निर्देशों को भूल गए। न तो 11 मार्च से घोषित अभियान नियमित रूप से चला और न ही ई-रिक्शा की यूनिक आईडी और जोन नंबर की जांच की गई।