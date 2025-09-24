दुर्गा पूजा उत्सव: गोरखपुर में ब्रह्मोस पर बैठेंगे हनुमान जी, होगा आतंकवाद का नाश

गोरखपुर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर दुर्गा पूजा उत्सव में आतंकवाद के नाश के लिए विशेष प्रार्थना की जा रही है। झंकार टाकीज के पास आयोजित दुर्गा पूजा में पहलगाम आतंकी हमले पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक झांकी सजाई जा रही है। इस झांकी में महिषासुर वध आतंकी हमला और आतंकवाद के खिलाफ मां दुर्गा का आशीर्वाद दर्शाया जाएगा।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मां भगवती के चरणों में आस्था अर्पित करने का समय शारदीय नवरात्र चल रहा है। मां भगवती से आतंकवाद के नाश के लिए श्रद्धालु विशेष प्रार्थना करेंगे। मां जहां महिषासुर का वध करेंगी, वहीं उनके आदेश से हनुमान जी आतंकवाद का नाश करेंगे। मिसाइल ब्रह्मोस लांच की जाएगी, उस पर हनुमान जी बैठे होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आतंकवाद के नाश के लिए मिसाइल दगने के साथ ही राफेल (विमान) भी उड़ेगा। ये सभी दृश्य झंकार टाकीज के पास आयोजित दुर्गा पूजा उत्सव में देखने को मिलेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रानिक झांकी सजाई जा रही है। इस दुर्गा पूजा उत्सव की थीम- पहलगाम आतंकी हमले पर है।

दुर्गा पूजा उत्सव के लिए तैयार हो रही इलेक्ट्रानिक झांकी में सबसे पहले नाट्य शैली में महिषासुर वध दिखाया जाएगा। मां दुर्गा की मूर्ति आगे बढ़ेगी और महिषासुर को त्रिशूल मारकर उसका वध करेगी। इसके बाद चार पुरुष व चार महिला श्रद्धालुओं की मूर्ति 'जय माता दी' बोलते हुए आगे बढ़ेगी। इसी दौरान दो आतंकवादियों की मूर्ति हाथ में बंदूक लिए सामने आएगी और चारो पुरुष श्रद्धालुओं को गोली मार देगी।