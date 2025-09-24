दुर्गा पूजा उत्सव: गोरखपुर में ब्रह्मोस पर बैठेंगे हनुमान जी, होगा आतंकवाद का नाश
गोरखपुर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर दुर्गा पूजा उत्सव में आतंकवाद के नाश के लिए विशेष प्रार्थना की जा रही है। झंकार टाकीज के पास आयोजित दुर्गा पूजा में पहलगाम आतंकी हमले पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक झांकी सजाई जा रही है। इस झांकी में महिषासुर वध आतंकी हमला और आतंकवाद के खिलाफ मां दुर्गा का आशीर्वाद दर्शाया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मां भगवती के चरणों में आस्था अर्पित करने का समय शारदीय नवरात्र चल रहा है। मां भगवती से आतंकवाद के नाश के लिए श्रद्धालु विशेष प्रार्थना करेंगे। मां जहां महिषासुर का वध करेंगी, वहीं उनके आदेश से हनुमान जी आतंकवाद का नाश करेंगे। मिसाइल ब्रह्मोस लांच की जाएगी, उस पर हनुमान जी बैठे होंगे।
आतंकवाद के नाश के लिए मिसाइल दगने के साथ ही राफेल (विमान) भी उड़ेगा। ये सभी दृश्य झंकार टाकीज के पास आयोजित दुर्गा पूजा उत्सव में देखने को मिलेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रानिक झांकी सजाई जा रही है। इस दुर्गा पूजा उत्सव की थीम- पहलगाम आतंकी हमले पर है।
दुर्गा पूजा उत्सव के लिए तैयार हो रही इलेक्ट्रानिक झांकी में सबसे पहले नाट्य शैली में महिषासुर वध दिखाया जाएगा। मां दुर्गा की मूर्ति आगे बढ़ेगी और महिषासुर को त्रिशूल मारकर उसका वध करेगी। इसके बाद चार पुरुष व चार महिला श्रद्धालुओं की मूर्ति 'जय माता दी' बोलते हुए आगे बढ़ेगी। इसी दौरान दो आतंकवादियों की मूर्ति हाथ में बंदूक लिए सामने आएगी और चारो पुरुष श्रद्धालुओं को गोली मार देगी।
दुखी व पीड़ित महिला श्रद्धालु मां दुर्गा को पुकारेंगी। मां की मूर्ति प्रकट होगी और उन्हें आशीर्वाद देगी कि आप लोग हिम्मत कर आतंकवाद के विरुद्ध आगे बढ़ो। मेरा पुत्र बजरंगबली आपके साथ है। इसके साथ ही यह दृश्य खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भाषण शुरू होगा, जिसमें वह सिंधु जल समझौते पर कहेंगे कि खून व पानी एक साथ नहीं बह सकता।
इसके बाद मिसाइल ब्रह्मोस लांच की जाएगी। उस पर हनुमान जी बैठे होंगे। वह हवा में उड़ती हुई नजर आएगी। इसी के साथ राफेल भी उड़ेगा। आयोजन समिति के उत्तम ने बताया कि तैयारी लगभग पूरी है। एक-दो दिन में झांकी स्थापित कर दी जाएगी। पूरी समिति तैयारी में जुटी हुई है।
