गोरखपुर में निगम सीमा के आसपास 10 किमी तक होगी कुत्तों की गणना, दो माह में पूरी होगी गिनती

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। निगम क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 10 किलोमीटर की परिधि में कुत्तों की गणना कराई जाएगी। यह कार्य एनिमल बर्थ एंड कंट्रोल (एबीसी) सेंटर का संचालन करने वाली संस्था सोसाइटी फार एनिमल एंड ह्यूमन वेलफेयर द्वारा किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि कुत्तों की गणना का कार्य जनवरी माह से शुरू हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले कुछ वर्षों में नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुत्तों के काटने की घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं और स्वच्छता से जुड़ी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में नगर निगम का यह प्रयास न केवल कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने में मदद करेगा, बल्कि मानव और पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी अहम साबित होगा।