    गोरखपुर धर्मशाला अंडरपास के पास बनेगा व्यवस्थित वेंडिंग जोन, अवैध वसूली और अतिक्रमण पर लगेगा अंकुश

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:23 PM (IST)

    गोरखपुर के धर्मशाला अंडरपास के पास नगर निगम एक व्यवस्थित वेंडिंग जोन बनाएगा। यह पहल अवैध अतिक्रमण और वेंडरों से होने वाली अवैध वसूली को रोकेगी, जिससे ...और पढ़ें

    Hero Image

    धर्मशाला बाजार। फोटो- इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक धर्मशाला अंडरपास के पास अब रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के लिए एक व्यवस्थित वेंडिंग जोन तैयार किया जाएगा। नगर निगम की इस पहल से न केवल अवैध रूप से लग रही दुकानों से लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि वेंडरों से होने वाली अवैध वसूली की शिकायतों पर भी लगाम लगेगी।

    दरअसल, धर्मशाला अंडरपास से नौ नंबर रेलवे प्लेटफार्म की ओर जाने के रास्ते के दोनों ओर लंबे समय से अव्यवस्थित तरीके से दुकानें सज रही थीं। नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ रसूखदार लोग इन गरीब वेंडरों से दुकान लगाने के बदले अवैध रूप से पैसे वसूलते हैं।

    इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने इस क्षेत्र को आधिकारिक ‘वेंडिंग जोन’ बनाने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य बिचौलियों को खत्म कर सीधे जरूरतमंद वेंडरों को लाभ पहुंचाना है।

    वेंडिंग जोन के निर्माण और प्रबंधन का जिम्मा जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को दिया गया है। अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार के निर्देश पर जोनल अधिकारी सुरेंद्र प्रताप और डूडा के अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया। जल्द ही यहां दुकानों के लिए स्थान चिह्नित कर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नगर निगम प्रशासन के अनुसार, इस जोन में केवल उन्हीं दुकानदारों को जगह दी जाएगी जो नगर निगम या डूडा के पास पंजीकृत हैं।

    अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने स्पष्ट किया कि निगम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वेंडर का शोषण न हो और वे सम्मानजनक तरीके से अपना रोजगार चला सकें। यहां साफ सफाई बेहतर रहे।