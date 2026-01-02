गोरखपुर धर्मशाला अंडरपास के पास बनेगा व्यवस्थित वेंडिंग जोन, अवैध वसूली और अतिक्रमण पर लगेगा अंकुश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक धर्मशाला अंडरपास के पास अब रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के लिए एक व्यवस्थित वेंडिंग जोन तैयार किया जाएगा। नगर निगम की इस पहल से न केवल अवैध रूप से लग रही दुकानों से लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि वेंडरों से होने वाली अवैध वसूली की शिकायतों पर भी लगाम लगेगी।



दरअसल, धर्मशाला अंडरपास से नौ नंबर रेलवे प्लेटफार्म की ओर जाने के रास्ते के दोनों ओर लंबे समय से अव्यवस्थित तरीके से दुकानें सज रही थीं। नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ रसूखदार लोग इन गरीब वेंडरों से दुकान लगाने के बदले अवैध रूप से पैसे वसूलते हैं।

इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने इस क्षेत्र को आधिकारिक ‘वेंडिंग जोन’ बनाने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य बिचौलियों को खत्म कर सीधे जरूरतमंद वेंडरों को लाभ पहुंचाना है। यह भी पढ़ें- एंटीबायोटिक का अधिक सेवन कर रहा बैक्टीरिया के जीन में बदलाव, RMRC अध्ययन में खुलासा वेंडिंग जोन के निर्माण और प्रबंधन का जिम्मा जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को दिया गया है। अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार के निर्देश पर जोनल अधिकारी सुरेंद्र प्रताप और डूडा के अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया। जल्द ही यहां दुकानों के लिए स्थान चिह्नित कर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नगर निगम प्रशासन के अनुसार, इस जोन में केवल उन्हीं दुकानदारों को जगह दी जाएगी जो नगर निगम या डूडा के पास पंजीकृत हैं।