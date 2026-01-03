Language
    गोरखपुर में सीएम ग्रिड की सड़क व नाला निर्माण में तेजी लाने के निर्देश, नगर निगम के मुख्य अभियंता ने किया निरीक्षण

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:34 AM (IST)

    स्थानीय व्यापारियों से सहयोग की अपील की, कहा- गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम के मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने शुक्रवार को सीएम ग्रिड योजना फेज-2 के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कचहरी से काली मंदिर रोड पर सड़क निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।

    इसके बाद साइड आफिस पर अधिशासी अभियंता अशोक कुमार, अवर अभियंता अवनीश भारती, सूरज शर्मा के साथ ही कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए।

    मुख्य अभियंता ने स्पष्ट किया कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि सीएम ग्रिड योजना शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने और नागरिकों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए इसमें तेजी और पारदर्शिता दोनों आवश्यक हैं।

    सीएम ग्रिड योजना फेज-2 के तहत 11.82 करोड़ रुपये की लागत से कचहरी चौराहे से काली मंदिर तक सड़क के दाहिने पटरी पर नाले के निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही शास्त्री चौक से छात्रसंघ चौराहा होते हुए आंबेडकर चौराहा तक चल रहे सड़क एवं नाला निर्माण कार्य को भी तेज गति से पूरा करने को कहा गया। यह कार्य लगभग 27.02 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है।

    निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने गोलघर और छात्रसंघ से आंबेडकर चौराहा क्षेत्र के दुकानदारों से संवाद भी किया। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे निर्माण कार्यों में आवश्यक सहयोग प्रदान करें, ताकि शहर के विकास कार्य समय पर और सुचारु रूप से पूरे किए जा सकें।