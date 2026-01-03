गोरखपुर में दिन में धूप और रात में गलन, पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगा कोहरा और ठंड

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जनवरी की शुरुआत के साथ ही ठंड के मौसम में एक नया रूप लिया है। दिन में धूप के जरिये अधिकतम तापमान को चढ़ा दिया है। सर्द पछुआ हवा के सहारे न्यूनतम तापमान गिरा दिया है। ऐसे में दिन में तो ठंड से राहत मिल रही है लेकिन शाम ढलते ही गलन बढ़ जा रही है।

अधिकतम तापमान का मात्र दो दिन में साढ़े पांच डिग्री सेल्सियस चढ़ जाना और न्यूनतम तापमान का गिरकर पांच से छह डिग्री सेल्सियस के बीच सिमट जाना, इसका प्रमाण है। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार जल्द एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते कोहरे का प्रभाव बढ़ेगा और अधिकतम तापमान एक बार फिर गिरेगा।

मौसम विज्ञानी के बताया कि इस समय ऊपरी वायुमंडल मेंं पछुआ हवा की रफ्तार तेज हो गई है। इसके चलते वातावरण की धुंध बिखर जा रही है। ऐसे में धूप निकलने की बाधा समाप्त हो जा रही है। धूप की गर्मी से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।