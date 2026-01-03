Language
    गोरखपुर में दिन में धूप और रात में गलन, पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगा कोहरा और ठंड

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:24 AM (IST)

    धूप निकलने से दो दिन में साढ़े पांच डिग्री चढ़ गया अधिकतम तापमान। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जनवरी की शुरुआत के साथ ही ठंड के मौसम में एक नया रूप लिया है। दिन में धूप के जरिये अधिकतम तापमान को चढ़ा दिया है। सर्द पछुआ हवा के सहारे न्यूनतम तापमान गिरा दिया है। ऐसे में दिन में तो ठंड से राहत मिल रही है लेकिन शाम ढलते ही गलन बढ़ जा रही है।

    अधिकतम तापमान का मात्र दो दिन में साढ़े पांच डिग्री सेल्सियस चढ़ जाना और न्यूनतम तापमान का गिरकर पांच से छह डिग्री सेल्सियस के बीच सिमट जाना, इसका प्रमाण है। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार जल्द एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते कोहरे का प्रभाव बढ़ेगा और अधिकतम तापमान एक बार फिर गिरेगा।

    मौसम विज्ञानी के बताया कि इस समय ऊपरी वायुमंडल मेंं पछुआ हवा की रफ्तार तेज हो गई है। इसके चलते वातावरण की धुंध बिखर जा रही है। ऐसे में धूप निकलने की बाधा समाप्त हो जा रही है। धूप की गर्मी से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

    शुक्रवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। इसके विपरीत शाम ढलते ही यही पछुआ हवा पश्चिमोत्तर की पहाड़ों की ठंड पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचा रही है और रात में गलन बढ़ जा रही है।

    मौसम विज्ञानी ने बताया कि पश्चिमोत्तर के पहाड़ों पर एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका प्रभाव एक-दो दिन में दिखेगा। पारा गिरेगा और कड़ाके की ठंड का सिलसिला एक फिर शुरू होगा, जो जनवरी के पहले पखवारे के समाप्त होने तक चलेगा।

    इस दौरान अधिकतम तापमान एक बार फिर गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। यह सिलसिला अगले दो दिन में शुरू हो जाएगा। निकल रही धूप के चलते जमीन की नमी वातावरण में पहुंचेगी और कोहरे का प्रभाव बढ़ जाएगा।