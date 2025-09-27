Language
    दोस्तों संग प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, गांववालों ने चोर समझकर पीटा

    By Satish pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:42 AM (IST)

    गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने चोर समझकर पकड़ा और पीटा। बाद में उसके दो दोस्तों के आने पर उन्हें भी पीटा गया। पुलिस ने तीनों को शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, भटहट (जागरण)। गुलरिहा थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की रात प्रेम प्रसंग के मामले ने बवाल खड़ा कर दिया। आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंचे उसके दो दोस्तों को भी लोगों ने पकड़कर पीटा और तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया।

    रात करीब एक बजे गांव में एक युवक ईंटों के ढेर के पास छिपकर बैठा था।आहट मिलने पर ग्रामीणों ने घेरकर पकड़ लिया। चोर होने के संदेह में पीटना शुरू कर दिया।

    इसके बाद युवक ने फोन कर अपने साथियों को फोन किया तो वह बाइक लेकर पहुंचे। शुरू में दोनों ने पकड़े गए युवक को पहचानने से साफ इंकार किया, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी भी पिटाई कर दी।

    आखिरकार सच सामने आ गया कि तीनों आपस में दोस्त हैं और एक ही गांव नैयापार, थाना पिपराइच के रहने वाले हैं। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था।बाइक को सीज कर शुक्रवार की सुबह तीनों का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया।