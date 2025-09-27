दोस्तों संग प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, गांववालों ने चोर समझकर पीटा

संवाद सूत्र, भटहट (जागरण)। गुलरिहा थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की रात प्रेम प्रसंग के मामले ने बवाल खड़ा कर दिया। आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंचे उसके दो दोस्तों को भी लोगों ने पकड़कर पीटा और तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया।

रात करीब एक बजे गांव में एक युवक ईंटों के ढेर के पास छिपकर बैठा था।आहट मिलने पर ग्रामीणों ने घेरकर पकड़ लिया। चोर होने के संदेह में पीटना शुरू कर दिया।

इसके बाद युवक ने फोन कर अपने साथियों को फोन किया तो वह बाइक लेकर पहुंचे। शुरू में दोनों ने पकड़े गए युवक को पहचानने से साफ इंकार किया, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी भी पिटाई कर दी।

आखिरकार सच सामने आ गया कि तीनों आपस में दोस्त हैं और एक ही गांव नैयापार, थाना पिपराइच के रहने वाले हैं। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था।बाइक को सीज कर शुक्रवार की सुबह तीनों का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया।