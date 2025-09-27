UP के इस जिले में रहस्यमय ड्रोन की उड़ान से दहशत में ग्रामीण, पुलिस के पास नहीं कोई जवाब
गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में रहस्यमय ड्रोन उड़ने से लोगों में दहशत है। मझगांवा गोला कुसमौल और चिलमापुर में ड्रोन देखे गए। पाजुपार में रात नौ बजे ड्रोन दिखने से लोग घरों से बाहर आ गए। गोला में दो ड्रोन दिखने से अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से ड्रोन की उड़ान के पीछे का मकसद स्पष्ट करने की मांग की है जिससे लोगों में शांति बनी रहे।
जागरण टीम, गोरखपुर। जिले के ग्रामीण इलाकों में रहस्यमय ड्रोन उड़ान भरते देखे गए, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। शुक्रवार देर रात मझगांवा के पाजुपार, गोला के शिवपुर चौराहा, कुसमौल गांव और रामगढ़ताल थाना के चिलमापुर के साकेत नगर में ड्रोन देखे जाने की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पाजुपार में रात करीब नौ बजे आसमान में एक ड्रोन मंडराता देख ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोग मकानों की छतों पर चढ़कर वीडियो बनाने लगे, जबकि कई लोग भयभीत होकर आपस में चर्चा करते रहे।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ड्रोन की उड़ान के पीछे का मकसद जल्द से जल्द स्पष्ट किया जाए। गोला क्षेत्र के शिवपुर चौराहा पर दो ड्रोन उड़ते देख अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी दरवेश कुमार ने निरीक्षण किया, लेकिन ड्रोन आपरेटर का पता नहीं चल सका। कुसमौल गांव की हरिजन बस्ती में भी बीती रात ड्रोन उड़ते देखे गए। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी तरह, रामगढ़ताल थाना के चिलमापुर के साकेत नगर में रात करीब दो बजे ड्रोन मंडराता देखा गया।
लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर नागरिकों में चिंता है, लेकिन प्रशासनिक चुप्पी और ड्रोन उड़ान का स्पष्ट कारण न मिलना लोगों की बेचैनी बढ़ा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस संदिग्ध गतिविधि की गंभीरता से जांच कर सुरक्षा के उचित इंतजाम किए जाएं।
