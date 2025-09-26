गोरखपुर में मामूली विवाद ने लिया खूनी रूप, युवक पर चाकू से हमला
गोरखपुर के बरईपार तेतरिया गांव में मामूली विवाद के चलते अमर सिंह ने बिंद्रेश पर चाकू से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। विवाद की शुरुआत कहासुनी से हुई थी जो बाद में हाथापाई में बदल गई। घायल बिंद्रेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आरोपित अमर सिंह की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, सहजनवा। बरईपार तेतरिया गांव में गुरुवार की रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मामूली विवाद ने खूनी रुप ले लिया। गांव के ही दो युवकों के बीच हुए झगड़े में एक ने चाकू से हमला कर दिया जिसमें दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।
आनन-फानन में घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहजनवा ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बीआरडी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।
गांव के अमर सिंह और बिंद्रेश के बीच गुरुवार शाम किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ।
इसके बाद अमर सिंह शिकायत लेकर बिंद्रेश के घर पहुंचा। इसी दौरान बिंद्रेश ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई से नाराज अमर ने चाकू से बिंद्रेश पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। हमले से बिंद्रेश लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा।
यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: सहजनवा तहसील परिसर में लगी आग, तीन बाइकें जलकर खाक
घटना होते ही वहां मौजूद ग्रामीण दौड़े और घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।डाक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है। एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया आरोपित की तलाश चल रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।