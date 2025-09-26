गोरखपुर में मामूली विवाद ने लिया खूनी रूप, युवक पर चाकू से हमला

गोरखपुर के बरईपार तेतरिया गांव में मामूली विवाद के चलते अमर सिंह ने बिंद्रेश पर चाकू से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। विवाद की शुरुआत कहासुनी से हुई थी जो बाद में हाथापाई में बदल गई। घायल बिंद्रेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आरोपित अमर सिंह की तलाश कर रही है।

जागरण संवाददाता, सहजनवा। बरईपार तेतरिया गांव में गुरुवार की रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मामूली विवाद ने खूनी रुप ले लिया। गांव के ही दो युवकों के बीच हुए झगड़े में एक ने चाकू से हमला कर दिया जिसमें दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

आनन-फानन में घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहजनवा ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बीआरडी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। गांव के अमर सिंह और बिंद्रेश के बीच गुरुवार शाम किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ।