ITM कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर फेंका गया था शीशा, शिक्षक और प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज

गोरखपुर के गीडा स्थित आइटीएम कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर शीशा गिरने से कई छात्र घायल हो गए। आरोप है कि छात्रों पर शीशा फेंका गया था। पुलिस ने एक शिक्षक और अज्ञात प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर सुविधाओं में कमी और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है जिसकी पुलिस जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, सहजनवां। गीडा स्थित आइटीएम कॉलेज में बुधवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर शीशा गिर गया था। इसमें छात्र विजय गुप्ता, विकास गुप्ता और छात्राएं गंभीर रुप से घायल हो गए थे। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर शीश फेंका गया था। पुलिस ने शिक्षक मनोज मिश्रा व अज्ञात प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद, खजनी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत उनवल वार्ड नंबर पांच निवासी छात्र विजय के चाचा और वार्ड के सभासद श्रीप्रकाश गुप्ता ने गीडा थाना में कॉलेज प्रबंधन के विरुद्ध तहरीर दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बता दें कि बुधवार को करीब 11 बजे के फार्मेसी तृतीय वर्ष के छात्रों ने कॉलेज के प्रबंधन के विरुद्ध विरोध जताते हुए प्रदर्शन करने लगे। छात्रों का आरोप था कि एसी क्लासरूम, शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाओं का दावा करने वाला प्रबंधन कोई सुविधा नहीं दे रहा है।

छात्रों का कहना था कि शिकायत करने पर या तो उन्हें क्लास से बाहर कर दिया जाता है, या फिर उनकी परीक्षा में नंबर कम कर दिए जाते हैं। इसके अलावा, छात्रों ने एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। यह भी पढ़ें- गोरखपुर ITM के छात्रों का हंगामा, गेट के सामने धरने पर बैठे उनका कहना था कि वह गालियां देते हैं और बच्चों को औकात देखने की धमकी देते हैं। इस दौरान कुछ छात्र सड़क पर निकलकर प्रदर्शन करने लगे। तभी जो छात्र परिसर के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर शीशा गिर गया। जिसमें चारों छात्र घायल हो गए।