    गोरखपुर BRD में 24 घंटे मिलने लगी सीटी स्कैन जांच की सुविधा, गंभीर रोगियों को मिलेगी राहत

    By Gajadhar Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:59 AM (IST)

    बीआरडी मेडिकल कॉलेज। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल में अब सीटी स्कैन जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करा दी गई है। इस व्यवस्था के शुरू होने से गंभीर रोगियों और उनके तीमारदारों को बड़ी राहत मिली है। अब सड़क दुर्घटना, ब्रेन स्ट्रोक, सिर में गंभीर चोट, आंतरिक रक्तस्राव समेत अन्य आपात स्थितियों में मरीजों को जांच के लिए रात में भटकना नहीं पड़ेगा।

    अब तक सीटी स्कैन जांच शाम पांच बजे तक ही होती थी। इसके बाद रात में अस्पताल पहुंचने वाले गंभीर रोगियों को मजबूरी में निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों का सहारा लेना पड़ता था, जहां जांच के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती थी।

    कई बार हालत इतनी नाजुक होती थी कि रोगी को एंबुलेंस या स्ट्रेचर पर अस्पताल परिसर से बाहर ले जाना जोखिम भरा साबित होता था। इस दौरान तीमारदार मानसिक तनाव के साथ आर्थिक बोझ भी झेलने को मजबूर थे। अस्पताल रेडियोलाजी विभाग ट्रामा सेंटर के ठीक बगल में है। इसलिए रोगियों को सीटी स्कैन जांच के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

    इसका लाभ मरीजों को मिलना शुरू हो गया है। सोमवार की रात 11 और मंगलवार की रात 12 मरीजों का सीटी स्कैन किया गया। इनमें सड़क दुर्घटना, सिर में चोट और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज शामिल रहे।

    प्राचार्य डा. रामकुमार जायसवाल ने बताया कि रोगियों के हित को देखते हुए यह सुविधा शुरू की गई है। शीघ्र ही रेडियोलाजी की अन्य सुविधाएं भी रात को शुरू करा दी जाएंगी।