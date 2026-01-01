गोरखपुर BRD में 24 घंटे मिलने लगी सीटी स्कैन जांच की सुविधा, गंभीर रोगियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल में अब सीटी स्कैन जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करा दी गई है। इस व्यवस्था के शुरू होने से गंभीर रोगियों और उनके तीमारदारों को बड़ी राहत मिली है। अब सड़क दुर्घटना, ब्रेन स्ट्रोक, सिर में गंभीर चोट, आंतरिक रक्तस्राव समेत अन्य आपात स्थितियों में मरीजों को जांच के लिए रात में भटकना नहीं पड़ेगा।

अब तक सीटी स्कैन जांच शाम पांच बजे तक ही होती थी। इसके बाद रात में अस्पताल पहुंचने वाले गंभीर रोगियों को मजबूरी में निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों का सहारा लेना पड़ता था, जहां जांच के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती थी।