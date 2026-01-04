गोरखपुर में इंदौर जैसी घटना का डर! घरों में नलों के पानी में आ रहे कीड़े; दहशत में इन इलाकों के लोग
गोरखपुर के बसंतपुर और शिवाजी नगर वार्ड में गंदे, बदबूदार और कीड़े युक्त पानी की आपूर्ति से लोग डरे हुए हैं। इंदौर की घटना के बाद यह समस्या और गंभीर हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंदौर की घटना के बाद शहर के कुछ इलाकों में गंदे और बदबूदार पानी की आपूर्ति से क्षेत्र के लोग काफी डरे-सहमे हुए हैं। नगर निगम की तमाम कोशिशों के बावजूद शहर के विभिन्न इलाकों में गंदा और कीड़ायुक्त पानी आ रहा है।
रविवार को बसंतपुर और शिवाजी नगर वार्ड के सैकड़ों घरों में गंदे, बदबूदार पानी की आपूर्ति हुई। बसंतपुर में तो लोगों ने पानी में कीड़े निकलने की शिकायत की। इससे लोगों के मन में डर बैठ गया।
पुरानी और जर्जर पानी की पाइपलाइन लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। रविवार को बसंतपुर वार्ड के जेजे अस्पताल के आसपास के घरों में काफी गंदा पानी आया। क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि इस तरह के पानी की आपूर्ति की समस्या पिछले कई दिनों से बनी हुई है।
क्षेत्रीय निवासियों रमेश सराफ, कमलेश वर्मा ने कहा कि वैसे तो समस्या काफी दिनों से बनी हुई है, लेकिन रविवार सुबह से पानी में कीड़े जैसे आकृति नजर आयी। संध्या पटवा और अजय कनौजिया ने कहा कि पानी में काफी बदबू है और झाग भी हो रहा है। इस पानी का इस्तेमाल करने में भी डर लग रहा है।
क्षेत्रीय पार्षद वृजेंद्र अग्रहरि ने कहा कि वार्ड के कुछ इलाकों में पुरानी और जर्जर पाइपलाइन की समस्या है। इनमें दक्षिणी हरिजन बस्ती, जेजे अस्पताल और बसंत सराय के पीछे का इलाका शामिल है। बसंत सराय के पीछे की पाइपलाइन बदलने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है।
