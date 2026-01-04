गोरखपुर में इंदौर जैसी घटना का डर! घरों में नलों के पानी में आ रहे कीड़े; दहशत में इन इलाकों के लोग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंदौर की घटना के बाद शहर के कुछ इलाकों में गंदे और बदबूदार पानी की आपूर्ति से क्षेत्र के लोग काफी डरे-सहमे हुए हैं। नगर निगम की तमाम कोशिशों के बावजूद शहर के विभिन्न इलाकों में गंदा और कीड़ायुक्त पानी आ रहा है।

रविवार को बसंतपुर और शिवाजी नगर वार्ड के सैकड़ों घरों में गंदे, बदबूदार पानी की आपूर्ति हुई। बसंतपुर में तो लोगों ने पानी में कीड़े निकलने की शिकायत की। इससे लोगों के मन में डर बैठ गया। पुरानी और जर्जर पानी की पाइपलाइन लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। रविवार को बसंतपुर वार्ड के जेजे अस्पताल के आसपास के घरों में काफी गंदा पानी आया। क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि इस तरह के पानी की आपूर्ति की समस्या पिछले कई दिनों से बनी हुई है।