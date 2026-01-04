Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बरेली के हरदुआ गांव में हैंडपंपों और नलों से आ रहा पीला पानी, फैल रहीं पेट संबंधी बीमारियां

    By Dinesh Gangwar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:14 PM (IST)

    बरेली के हरदुआ गांव में ग्रामीण दूषित पेयजल से परेशान हैं, जिससे पेट संबंधी बीमारियां फैल रही हैं। हैंडपंपों से पीला और गंदा पानी निकल रहा है। जल जीवन ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। तहसील क्षेत्र के हरदुआ गांव में दूषित पेयजल ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। गांव के पुष्पेन्द्र गंगवार, धर्मवीर, सचिन, नरेश गंगवार, कालीचरन और कृष्णपाल का आरोप है कि उनके घरों में लगे हैंडपंपों और गांव में स्थापित सरकारी हैंडपंपों से पीला और दूषित पानी निकल रहा है। इस पानी के सेवन से गांव के कई लोग बीमार पड़ रहे हैं और पेट संबंधी रोगों से पीड़ित हैं।

    ग्रामीणों का कहना है कि दूषित पानी पीने से अक्सर पेट दर्द, उल्टी-दस्त जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। चिकित्सकों को दिखाने पर भी पानी की गुणवत्ता खराब होने की बात कही जाती है और पानी उबालकर पीने की सलाह दी जाती है। दवा खाने से कुछ दिन राहत तो मिल जाती है, लेकिन इसके बाद फिर वही परेशानी दोबारा शुरू हो जाती है।

    शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के तहत गांव में पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन अब तक यह कार्य पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि पाइप लाइन बिछाने के लिए ठेकेदार ने गांव की सड़कों को खोद दिया, लेकिन एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो पाइप लाइन का कार्य पूरा हुआ और न ही खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराई गई।

    ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पानी की गुणवत्ता की तत्काल जांच कराई जाए, अधूरी जल जीवन मिशन योजना को शीघ्र पूरा कराया जाए और सड़कों की मरम्मत कराकर गांव को राहत दी जाए।