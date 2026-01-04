बरेली के हरदुआ गांव में हैंडपंपों और नलों से आ रहा पीला पानी, फैल रहीं पेट संबंधी बीमारियां

जागरण संवाददाता, बरेली। तहसील क्षेत्र के हरदुआ गांव में दूषित पेयजल ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। गांव के पुष्पेन्द्र गंगवार, धर्मवीर, सचिन, नरेश गंगवार, कालीचरन और कृष्णपाल का आरोप है कि उनके घरों में लगे हैंडपंपों और गांव में स्थापित सरकारी हैंडपंपों से पीला और दूषित पानी निकल रहा है। इस पानी के सेवन से गांव के कई लोग बीमार पड़ रहे हैं और पेट संबंधी रोगों से पीड़ित हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि दूषित पानी पीने से अक्सर पेट दर्द, उल्टी-दस्त जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। चिकित्सकों को दिखाने पर भी पानी की गुणवत्ता खराब होने की बात कही जाती है और पानी उबालकर पीने की सलाह दी जाती है। दवा खाने से कुछ दिन राहत तो मिल जाती है, लेकिन इसके बाद फिर वही परेशानी दोबारा शुरू हो जाती है।

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के तहत गांव में पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन अब तक यह कार्य पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि पाइप लाइन बिछाने के लिए ठेकेदार ने गांव की सड़कों को खोद दिया, लेकिन एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो पाइप लाइन का कार्य पूरा हुआ और न ही खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराई गई।