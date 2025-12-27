Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आयुष विश्वविद्यालय में जूट के थैले में मिलेंगी औषधियां, पॉलीथिन का होगा परित्याग

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:49 PM (IST)

    महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में अब रोगियों को निःशुल्क औषधियां जूट के थैलों में दी जाएंगी। कुलपति डॉ. के. रामचंद्र रेड्डी और विशेष सचिव आय ...और पढ़ें

    Hero Image

    महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय।

    संवाद सूत्र, भटहट। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में रोगियों की सुविधा के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। शुक्रवार को कुलपति डा. के रामचंद्र रेड्डी और विशेष सचिव आयुष हरिकेश चौरसिया ने औषधि वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान रोगियों को दी जाने वाली नि:शुल्क औषधियों को जूट के थैले में देने की नई व्यवस्था का शुभारंभ किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश के विशेष सचिव आयुष हरिकेश चौरसिया ने कहा कि जूट के थैले का उद्देश्य रोगियों को औषधियां सुरक्षित रूप से घर तक ले जाने में सुविधा प्रदान करना है। साथ ही यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। कुलपति डा. के. रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि जूट के थैले का उपयोग पूरी तरह पर्यावरण-अनुकूल है।

    यह भी पढ़ें- DDU News: नकलचियों के खिलाफ गोरखपुर विश्वविद्यालय ने चलाया अभियान, 19 पर कार्रवाई

    निरीक्षण के दौरान कुलपति ने रोगियों से संवाद किया, जिस पर उन्होंने नई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। इसके बाद विशेष सचिव ने कुलपति की उपस्थिति में अधिकारियों संग बैठक करके विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, औषधि उत्पादन, रोगियों के भर्ती होने और उपचार सहित अन्य जानकारी ली।

    इस मौके पर वित्त नियंत्रक अतुल तिवारी, परीक्षा नियंत्रक डा. मनीष कुमार राय, निजी सचिव शिवांगपति त्रिपाठी, आशुतोष राय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।