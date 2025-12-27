DDU News: नकलचियों के खिलाफ गोरखपुर विश्वविद्यालय ने चलाया अभियान, 19 पर कार्रवाई
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने नकलचियों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें 19 छात्र अनुचित साधन का प्रयोग करते पकड़े गए। इनमें नौ छात्रों के पास
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को नकलचियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 19 छात्र अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़े गए। नौ छात्रों को मोबाइल के साथ पकड़ा गया है। सभी के खिलाफ अनुचित साधन प्रयोग के तहत कार्रवाई की गई है।
शुक्रवार को विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में सुबह नौ से 12 बजे की पाली में एमएससी कृषि, बीबीए और एमबीए आदि विषयों की परीक्षा थी। परीक्षा शुरू होने के बाद ही कक्ष निरीक्षकों ने कुछ छात्रों को मोबाइल और नकल सामग्री के साथ देखा तो केंद्र व्यवस्थापक से इसकी शिकायत की।
केंद्र व्यवस्थापक की ओर से छात्रों को चेतावनी दी गई, फिर भी छात्र नहीं माने। इसके बाद नियंता मंडल को इसकी सूचना दी गई। निंयता मंडल के सदस्यों ने सहायक नियंता डा. वेद प्रकाश राय के नेतृत्व में सुरक्षाकर्मियों की मदद से एक-एक कमरे और छात्रों की तलाशी शुरू हुई।
पहली पाली में कुल 12 छात्र-छात्राओं से नकल सामग्री बरामद की गई। इसमें आठ के पास से स्मार्टफोन मिला। चार अन्य के पास हस्तलिखित और गाइड की स्कैन फोटोकॉपी मिली। सभी के प्रश्न पत्र और उत्तरपुस्तिका जब्त कर उन्हें दूसरी प्रति दी गई।
दूसरी पाली में भी नियंता मंडल ने बीएड की परीक्षा दे रही दो छात्राओं को नकल सामग्री के साथ पकड़ा। इसमें एक के पास से मोबाइल और दूसरे के पास से विषय से संबंधित नकल सामग्री मिली। संत विनोबा कालेज, देवरिया में भी परीक्षा के दौरान पांच विद्यार्थियों को नकल सामग्री के साथ पकड़ा गया।
विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ज्यादातर विद्यार्थी ठंड के चलते ज्यादा कपड़े पहनने का लाभ उठाकर आसानी से नकल सामग्री कक्ष तक ले जा रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक डा. कुलदीप सिंह ने बताया कि शुक्रवार को विभिन्न केंद्रों पर कुल 1 लाख 73 हजार 43 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी, जबकि 1697 अनुपस्थित रहे। उन्होंने 19 छात्रों पर अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कार्रवाई की पुष्टि की।
