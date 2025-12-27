DDU News: नकलचियों के खिलाफ गोरखपुर विश्वविद्यालय ने चलाया अभियान, 19 पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को नकलचियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 19 छात्र अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़े गए। नौ छात्रों को मोबाइल के साथ पकड़ा गया है। सभी के खिलाफ अनुचित साधन प्रयोग के तहत कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में सुबह नौ से 12 बजे की पाली में एमएससी कृषि, बीबीए और एमबीए आदि विषयों की परीक्षा थी। परीक्षा शुरू होने के बाद ही कक्ष निरीक्षकों ने कुछ छात्रों को मोबाइल और नकल सामग्री के साथ देखा तो केंद्र व्यवस्थापक से इसकी शिकायत की।

केंद्र व्यवस्थापक की ओर से छात्रों को चेतावनी दी गई, फिर भी छात्र नहीं माने। इसके बाद नियंता मंडल को इसकी सूचना दी गई। निंयता मंडल के सदस्यों ने सहायक नियंता डा. वेद प्रकाश राय के नेतृत्व में सुरक्षाकर्मियों की मदद से एक-एक कमरे और छात्रों की तलाशी शुरू हुई।

पहली पाली में कुल 12 छात्र-छात्राओं से नकल सामग्री बरामद की गई। इसमें आठ के पास से स्मार्टफोन मिला। चार अन्य के पास हस्तलिखित और गाइड की स्कैन फोटोकॉपी मिली। सभी के प्रश्न पत्र और उत्तरपुस्तिका जब्त कर उन्हें दूसरी प्रति दी गई।