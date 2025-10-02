रुपये लेकर पहुंचे गोरखपुर AIIMS के निलंबित OS, जमा नहीं कर सके

गोरखपुर एम्स में गबन के आरोप में निलंबित कार्यालय अधीक्षक रामऔतार द्वारा पैसे जमा करने की कोशिश को प्रशासन ने अस्वीकार कर दिया। एम्स प्रशासन एफआईआर का इंतजार कर रहा है जबकि पुलिस का कहना है कि उन्हें आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले हैं। कैग ऑडिट में काउंटर संख्या 34 पर 3.21 लाख रुपये की हेराफेरी का पता चला था।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गबन की पुष्टि के बाद निलंबित किए गए एम्स के कार्यालय अधीक्षक (ओएस) रामऔतार अब रुपये जमा करने के लिए परेशान हैं। बुधवार को वह रुपये लेकर जमा करने पहुंचे थे लेकिन एम्स प्रशासन ने मना कर दिया। बताया गया कि कानून के अनुसार ही अब रुपये जमा होंगे।

एम्स प्रशासन को ओएस के खिलाफ एफआइआर दर्ज होने का इंतजार है। 27 सितंबर को तहरीर देने के बाद पांच दिन बीत चुके हैं लेकिन एम्स थाना पुलिस ने एफआइआर नहीं दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि एम्स प्रशासन ने कागजात मांगे गए हैं लेकिन अब तक नहीं मिले हैं। एम्स प्रशासन का कहना है कि पुलिस को सभी कागजात दिए जा चुके हैं। इसके आधार पर एफआइआर दर्ज करनी चाहिए थी।

अगस्त में गबन की पुष्टि के बाद से एम्स प्रशासन ने ओएस को दो बार कारण बताओ नोटिस दिया था। सूत्रों का कहना है कि ओएस को रुपये जमा करने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब निलंबन और एम्स थाने में तहरीर देने के बाद मामला मीडिया में आया तो ओएस ने रुपये जमा करने की कोशिश शुरू की। बुधवार को वह तहरीबन दो लाख रुपये लेकर पहुंचे थे।

यह है मामला एम्स की ओपीडी में काउंटर संख्या 34 पर जांच रोगियों के जांच का शुल्क जमा होता है। पिछले दिनों काम्प्ट्रोल एंड आडिटर जनरल (कैग) आफ इंडिया की टीम ने एम्स में आडिट की थी। पता चला कि चार नवंबर 2024 को काउंटर संख्या 34 पर जमा रुपये तीन लाख 21 हजार 319 रुपये एम्स के खाते में नहीं आए हैं।