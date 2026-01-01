Gorakhpur 2026 Vision: नए साल में सुगम होगा यातायात, गोरक्षनगरी को मिलेगी नई पहचान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीते साढ़े आठ वर्षों में गोरखपुर ने विकास की वह रफ्तार पकड़ी है, जिसने कभी बीमारू और पिछड़े जिलों में गिने जाने वाले इस जनपद को प्रदेश के माडल जिलों की कतार में ला खड़ा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और सुनियोजित योजनाओं के दम पर गोरखपुर आज आधारभूत संरचना, पर्यटन, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। आने वाला वर्ष 2026 इस विकास यात्रा में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ने वाला साबित होगा।

रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में गोरखपुर ने बीते वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। शहर के भीतर और बाहरी इलाकों तक चौड़ी, मजबूत और आधुनिक सड़कों का जाल तैयार हो चुका है। वर्ष 2026 में यह नेटवर्क और सशक्त होगा, जब फोरलेन और सिक्सलेन सड़कों, रेल ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की दर्जनभर से अधिक परियोजनाएं पूरी होंगी।

इससे न केवल शहर के आंतरिक यातायात को राहत मिलेगी, बल्कि आसपास के जिलों से संपर्क भी और बेहतर होगा। खास बात यह है कि इसी वर्ष गोरखपुर को पहली सिक्सलेन सड़क और सिक्सलेन फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएंगे, जो यातायात व्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। डीएम दीपक मीणा के अनुसार, गोरखपुर अब विकास के नक्शे पर मजबूती से स्थापित हो चुका है और 2026 में यह और अधिक निखरे हुए स्वरूप में सामने आएगा।

पर्यटन और सेवा क्षेत्र में भी गोरखपुर नए आयाम छूने जा रहा है। वर्ष 2026 में गोरखपुर प्रदेश का पहला जिला बनेगा, जहां स्टेट इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट का संचालन होगा। गीडा कार्यालय के सामने 48.39 करोड़ रुपये की लागत से बने इस संस्थान का लोकार्पण एक से दो माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होने की संभावना है।

इससे युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा और प्रशिक्षण का बड़ा अवसर मिलेगा। इसी क्रम में रामगढ़ताल की तर्ज पर चिलुआताल घाट को नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। 20.39 करोड़ रुपये की लागत से बने इस घाट का लोकार्पण जल्द ही किया जाएगा, जिससे पर्यटन को नई गति मिलेगी।

वर्ष 2026 में गोरखपुर को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाली दो बड़ी परियोजनाएं भी मिलने जा रही हैं। वाराणसी मार्ग पर ताल नदोर में 30 हजार दर्शक क्षमता वाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 392 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। इसी वर्ष इसके शिलान्यास के साथ निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा।