Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CM योगी से मिले घोष संस्था के पदाधिकारी, 50वीं वर्षगांठ पर भेंट की खास पुस्तक

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:06 AM (IST)

    गोरखपुर में घोष संस्था के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखनाथ मंदिर में भेंट की और उन्हें अपनी संस्था की 50वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने समाज सेवा के प्रति संस्था के समर्पण को सराहा। पुरवाई कला और श्रीचित्रगुप्त मंदिर सभा ने आदिशक्ति नामक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें दुर्गा के नौ रूपों को दर्शाया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुस्तक भेंट करने के बाद मुख्यमंत्री के साथ घोष संस्था के पदाधिकारी : गोरखनाथ मंदिर

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। घोष संस्था (श्रीदुर्गा पूजा समिति) ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मनीष सिंह और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को स्मृति स्वरूप पुस्तक भेंट की गई। इस अवसर पर संस्था की ओर से सांसद रवि किशन व विजय दुबे और महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव को भी पुस्तक भेंट की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने घोष संस्था की स्थापना के महत्वपूर्ण पड़ाव पर पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि समाज सेवा के प्रति समर्पण ही संस्था की वास्तविक शक्ति है और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

    मुख्यमंत्री ने आगामी वर्षों में संस्था को और ऊंचाई प्राप्त करने मंगलकामना की। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में संस्था के संरक्षक रामबाबू जायसवाल, कोषाध्यक्ष प्रदीप वर्मा, संगठन मंत्री मनोज श्रीवास्तव सीतू आदि शामिल रहे।

    चित्र प्रदर्शनी में दिखेगा भक्ति व कला का अनूठा संगम

     लोक कलाओं के संवर्धन एवं संरक्षण को समर्पित संस्था पुरवाई कला व श्रीचित्रगुप्त मंदिर सभा की महिला समिति एक बार फिर रंगों से श्रद्धा का स्वरूप रचने जा रही है। दो दिवसीय भव्य चित्रकला प्रदर्शनी आदिशक्ति का आयोजन 27 और 28 अक्टूबर को श्रीचित्रगुप्त मंदिर बक्शीपुर में करने जा रही है।

    संस्था की अध्यक्ष ममता श्रीवास्तव और संयोजक अनीता श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदर्शनी में मां दुर्गा के नौ रूपों से लेकर उनके अद्वितीय प्रतीकों तक को कलाकार अपने कैनवास पर साकार करेंगे। उद्घाटन 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से होगा।

    मुख्य अतिथि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन, विशिष्ट अतिथि के रूप में दूरदर्शन केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख मोहन यादव, वरिष्ठ आचार्य प्रो. शिव शरण दास, प्रो. निशा जायसवाल, राजेश चंद्रा की उपस्थिति रहेगी। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर के उप महाप्रबंधक कुमार आनंद और विशिष्ट अतिथि पर्यटन विभाग के उप निदेशक राजेंद्र प्रसाद, अंबरीश श्रीवास्तव व डा. गौरी शंकर चौहान होंगे।

    यह भी पढ़ें- UP Weather Today: 26 सितंबर से होने वाली बारिश देगी उमस से राहत, शुरू होगी ठंड

    दोनों आयोजकों ने बताया कि नवदुर्गा के रूपों को केंद्र में रखकर आयोजित प्रदर्शनी में 30 कलाकृतियां, कैनवस, ऐक्रेलिक व मिक्स मीडिया के माध्यम से तैयार की गई हैं। इसमें गोरखपुर के अलावा वाराणसी, बस्ती, महराजगंज आदि जनपदों की महिला व पुरुष कलाकारों की विशेष भागीदारी होगी।

    समापन अवसर पर सभी प्रतिभागी कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत मां दुर्गा की महिमा का गुणगान भजनों के जरिये किया जाएगा। भजनों की प्रस्तुति आकाशवाणी व दूरदर्शन के प्रतिष्ठित कलाकारों की ओर से की जाएगी।