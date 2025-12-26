कॉस्मेटिक बिजनेस के नाम पर 95 लाख की जालसाजी, मामला खुलते ही मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के कारोबार में मुनाफे का झांसा देकर 95 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में शाहपुर क्षेत्र की रहने वाली प्रगति सिंह ने अपने पति राहुल सिंह, देवर रोहित, बहन गरिमा, भाई आनंद, सहयोगी प्रदीप और सास-ससुर के साथ मिलकर जालसाजी की। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी जांच कराई तो आरोपों की पुष्टि हुई इसके बाद शाहपुर पुलिस ने सभी आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया।

बशारतपुर निवासी तृप्ति पांडेय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वर्ष 2021 में उनकी मुलाकात एक सलून में प्रगति सिंह तोमर से हुई थी। बातचीत के दौरान प्रगति ने खुद को कास्मेटिक प्रोडक्ट के बड़े कारोबार से जुड़ा बताया। उसने कहा कि उसका बिजनेस लखनऊ और दिल्ली में चल रहा है, जबकि गोरखपुर, देवरिया और बलिया में भी उसका बड़ा नेटवर्क है।

प्रगति ने दावा किया कि इस कारोबार को उसका पति, देवर, भाई और बहन मिलकर देखते हैं और इसमें निवेश करने पर मोटा मुनाफा मिलता है।पीड़िता के अनुसार प्रगति और उसके परिजनों ने भरोसा दिलाया कि लगाए गए रुपये सुरक्षित रहेंगे और तय समय पर अच्छा लाभ मिलेगा। उनके झांसे में आकर तृप्ति पांडेय ने अलग-अलग किस्तों में कुल 95 लाख रुपये दे दिए।