कॉस्मेटिक बिजनेस के नाम पर 95 लाख की जालसाजी, मामला खुलते ही मचा हड़कंप
गोरखपुर में कॉस्मेटिक बिजनेस के नाम पर एक बड़ी जालसाजी का मामला सामने आया है, जिसमें 95 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। इस घटना ने शहर में सनसनी फैला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के कारोबार में मुनाफे का झांसा देकर 95 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में शाहपुर क्षेत्र की रहने वाली प्रगति सिंह ने अपने पति राहुल सिंह, देवर रोहित, बहन गरिमा, भाई आनंद, सहयोगी प्रदीप और सास-ससुर के साथ मिलकर जालसाजी की। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी जांच कराई तो आरोपों की पुष्टि हुई इसके बाद शाहपुर पुलिस ने सभी आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया।
बशारतपुर निवासी तृप्ति पांडेय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वर्ष 2021 में उनकी मुलाकात एक सलून में प्रगति सिंह तोमर से हुई थी। बातचीत के दौरान प्रगति ने खुद को कास्मेटिक प्रोडक्ट के बड़े कारोबार से जुड़ा बताया। उसने कहा कि उसका बिजनेस लखनऊ और दिल्ली में चल रहा है, जबकि गोरखपुर, देवरिया और बलिया में भी उसका बड़ा नेटवर्क है।
प्रगति ने दावा किया कि इस कारोबार को उसका पति, देवर, भाई और बहन मिलकर देखते हैं और इसमें निवेश करने पर मोटा मुनाफा मिलता है।पीड़िता के अनुसार प्रगति और उसके परिजनों ने भरोसा दिलाया कि लगाए गए रुपये सुरक्षित रहेंगे और तय समय पर अच्छा लाभ मिलेगा। उनके झांसे में आकर तृप्ति पांडेय ने अलग-अलग किस्तों में कुल 95 लाख रुपये दे दिए।
यह भी पढ़ें- बेटी के अपहर्ताओं की धमकी से दुखी पिता ने दी जान, परिजनों का आरोप- चक्कर काटते रहे, पर नहीं सुनी गई फरियाद
कुछ समय बाद जब मुनाफा नहीं मिला और रकम की मांग की गई तो आरोपित टालमटोल करने लगे।जब पीड़िता ने अपना मूल धन वापस मांगा तो आरोपितों ने उसे चेक दिए। बैंक में लगाने पर सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद जब दोबारा रुपये लौटाने का दबाव बनाया आरोपित धमकी देने लगे।
शिकायत पर एसएसपी ने जांच कराई तो आरोप सही मिला।इसके बाद शाहपुर पुलिस ने प्रगति सिंह समेत आठ लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया।सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। निवेश की रकम, बैंक लेन-देन और आरोपितों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।