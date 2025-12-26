Language
    बेटी के किडनैपरों की धमकी से दुखी पिता ने दी जान, परिजनों का आरोप- चक्कर काटते रहे, पर नहीं सुनी गई फरियाद

    By Brajeshp K Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:29 AM (IST)

    बस्ती के लालगंज क्षेत्र में एक पिता ने बेटी के अपहरणकर्ताओं की धमकी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। 19 वर्षीय युवती का अपहरण हुआ था, जिसकी शिकायत करने ...और पढ़ें

    फाइल फोटो: दिवंगत अवधेश चौधरी।

    संवाद सूत्र, लालगंज, बस्ती। बेटी के अपहर्ताओं की धमकी से क्षुब्ध एक पिता ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। घटना लालगंज क्षेत्र के एक गांव की है। 19 वर्षीय युवती का अपहरण कर लिया गया था, इसकी शिकायत पीड़ित ने जब अपहर्ताओं से की तो उल्टे उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इसी ग्लानि में आकर बेटी के पिता ने आत्महत्या कर लिया। यह घटना गुरुवार रात की है। स्वजन का आरोप है कि शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कदम उठाया होता तो जान बच गई होती।

    50 वर्षीय दिवंगत पिता की बेटी का 22 दिसंबर को अपहरण कर लिया गया था, लेकिन समाज के डर से उन्होंने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी। ढूंढ़ने के बाद जब बेटी नहीं मिली तो इसकी शिकायत दूसरे दिन पुलिस से की। अपहर्ताओं की धमकी और पुलिस के फौरी तौर पर कार्रवाई न किए जाने से क्षुब्ध पिता ने जान देने का फैसला कर लिया।

    दिवंगत दिल्ली में ड्राइवरी का काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। लेकिन आठ माह से वह अपने घर पर ही रहकर खेती-किसानी का काम करके अपना परिवार चला रहा था। वह अपने पीछे पत्नी, तीन बेटे व एक बेटी को छोड़ गए हैं।

    स्वजन ने बताया कि पिता पिछले तीन दिनों से बेटी की बरामदगी के लिए थाने का चक्कर काट रहे थे। बुधवार की रात अपने बाथरूम में फंदे से लटकते हुए पाए जाने पर घर में कोहराम मच गया। आनन-फानन में जिला अस्पताल ले गए जहां चिकित्सक ने देर रात में ही मृत घोषित कर दिया। गांव में तनाव पर पुलिस बल तैनात है।

    यह भी पढ़ें- हंसी खुशी रात में सोई पत्नी...सुबह उठकर पति ने फांसी पर लटका देखा तो उड़ गए होश, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

    युवती को भगाने व आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज

    एसएचओ लालगंज संजय कुमार ने पूछे जाने पर बताया कि गुरुवार को देर शाम दिवंगत के बेटे अजय कुमार निवासी ग्राम कोप की तहरीर गांव के ही मनोज समेत अन्य के खिलाफ युवती को भगा ले जाने व युवती के पिता को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की गिरफ्तारी व युवती की बरामदगी के लिए दबिश दी जा रही है।


    मामले की जांच की जा रही है। शव का पंचायत नामा भरकर लालगंज पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने पर मृत्यु की वजह सामने आ सकेगी। पुलिस की लापरवाही की भी जांच की जा रही है।

    -:कुलदीप, पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) रुधौली, बस्ती