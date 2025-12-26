बेटी के किडनैपरों की धमकी से दुखी पिता ने दी जान, परिजनों का आरोप- चक्कर काटते रहे, पर नहीं सुनी गई फरियाद

संवाद सूत्र, लालगंज, बस्ती। बेटी के अपहर्ताओं की धमकी से क्षुब्ध एक पिता ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। घटना लालगंज क्षेत्र के एक गांव की है। 19 वर्षीय युवती का अपहरण कर लिया गया था, इसकी शिकायत पीड़ित ने जब अपहर्ताओं से की तो उल्टे उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इसी ग्लानि में आकर बेटी के पिता ने आत्महत्या कर लिया। यह घटना गुरुवार रात की है। स्वजन का आरोप है कि शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कदम उठाया होता तो जान बच गई होती।

50 वर्षीय दिवंगत पिता की बेटी का 22 दिसंबर को अपहरण कर लिया गया था, लेकिन समाज के डर से उन्होंने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी। ढूंढ़ने के बाद जब बेटी नहीं मिली तो इसकी शिकायत दूसरे दिन पुलिस से की। अपहर्ताओं की धमकी और पुलिस के फौरी तौर पर कार्रवाई न किए जाने से क्षुब्ध पिता ने जान देने का फैसला कर लिया।

दिवंगत दिल्ली में ड्राइवरी का काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। लेकिन आठ माह से वह अपने घर पर ही रहकर खेती-किसानी का काम करके अपना परिवार चला रहा था। वह अपने पीछे पत्नी, तीन बेटे व एक बेटी को छोड़ गए हैं।