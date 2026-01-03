मेडिकल स्टोर में चल रहा था अवैध अस्पताल, पूर्व सैनिक की मौत पर हंगामा
गोरखपुर के पीपीगंज में लाइफ मेडिकेयर मेडिकल स्टोर में चल रहे अवैध अस्पताल में उपचार के दौरान 70 वर्षीय पूर्व सैनिक श्याम लाल यादव की मौत हो गई। परिजनो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पीपीगंज में भगवानपुर चौराहे के पास लाइफ मेडिकेयर मेडिकल स्टोर में संचालित अवैध अस्पताल में शुक्रवार को उपचार के दौरान पूर्व सैनिक की मौत हो गई। तीमारदारों ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा व तोड़-फोड़ की।
सीसी कैमरा टूट गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की तो पता चला कि अस्पताल अपंजीकृत है। संचालक को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अस्पताल के पहली मंजिल पर परिवार रहने से उसे सील नहीं किया गया।
पीपीगंज संवाददाता के अनुसार पीपीगंज क्षेत्र के भरवल गांव के रहने वाले 70 वर्षीय पूर्व सैनिक श्याम लाल यादव की तबीयत मंगलवार को खराब हो गई थी। स्वजन उन्हें उपचार के लिए लाइफ मेडिकेयर में भर्ती कराए। उनका आरोप है कि उपचार के बाद भी मरीज की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ।
गुरुवार को जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्होंने चिकित्सक के सहायक से मरीज को डिस्चार्ज कर किसी बड़े अस्पताल में रेफर करने का अनुरोध किया। लेकिन, अस्पताल प्रशासन ने रेफर नहीं किया। शुक्रवार को दोपहर करीब एक बजे उपचार के दौरान मरीज की मौत हो गई।
मृतक के भाई देवी लाल ने बताया कि शुरू में उनकी तबीयत हल्की खराब थी, इसलिए पास के इस अस्पताल में भर्ती कराया था। उपचार के दौरान तबीयत लगातार बिगड़ती रही, बावजूद इसके रोगी को रेफर नहीं किया गया।
जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी केएन बरनवाल व सीएचसी कैंपियरगंज के चिकित्सक डा. विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि अस्पताल का पंजीकरण नहीं है। क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि मृतक के स्वजन की तरफ से अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार प्रकाश सिंह भी मौजूद रहे।
