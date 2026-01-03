मेडिकल स्टोर में चल रहा था अवैध अस्पताल, पूर्व सैनिक की मौत पर हंगामा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पीपीगंज में भगवानपुर चौराहे के पास लाइफ मेडिकेयर मेडिकल स्टोर में संचालित अवैध अस्पताल में शुक्रवार को उपचार के दौरान पूर्व सैनिक की मौत हो गई। तीमारदारों ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा व तोड़-फोड़ की। सीसी कैमरा टूट गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की तो पता चला कि अस्पताल अपंजीकृत है। संचालक को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अस्पताल के पहली मंजिल पर परिवार रहने से उसे सील नहीं किया गया।

पीपीगंज संवाददाता के अनुसार पीपीगंज क्षेत्र के भरवल गांव के रहने वाले 70 वर्षीय पूर्व सैनिक श्याम लाल यादव की तबीयत मंगलवार को खराब हो गई थी। स्वजन उन्हें उपचार के लिए लाइफ मेडिकेयर में भर्ती कराए। उनका आरोप है कि उपचार के बाद भी मरीज की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ।